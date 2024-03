AEX licht hoger in aanloop naar inflatiecijfers VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdag licht hoger in aanloop naar de inflatiecijfers vanmiddag in de VS .

Rond de klok van half twaalf handelde de AEX 0,4 procent hoger op 855,33 punten.

Investment manager Simon Wiersma merkte op, dat na de AI gedreven rally in de afgelopen maanden, er ruimte is voor wat winstnemingen. "Niets bijzonders en het verandert helemaal niets aan onze verwachtingen. De vraag naar chips zal de komende jaren alleen maar toenemen en veel grote IT bedrijven zijn ondanks de koersstijgingen goedkoper geworden doordat de bedrijfswinsten nog veel sterker zijn gestegen. Na de recente daling van technologiefondsen is van paniek op de beurzen is dan ook geen sprake, er vindt wel wat sectorrotatie plaats waarbij beleggers hier en daar wat winstnemen op zoek gaan naar achterblijvers", aldus Wiersma.

De consumentenprijzen worden vanmiddag nauwlettend in de gaten gehouden, om te zien hoe deze het rentetraject van de Federal Reserve zouden kunnen beïnvloeden.

Economen verwachten dat de prijzen met 0,4 procent op maandbasis zijn gestegen, iets meer dan de 0,3 procent in januari.

Vanuit Azië kwam er een lichte meewind, met de Hang Seng index in Hongkong als positieve uitschieter met een winst van 3 procent. Onder meer de techaandelen Tencent en Alibaba gaven de beurs in Hongkong een duwtje in de rug.

Afgelopen maand steeg het Nederlandse prijspeil, conform voorlopige cijfers, met 2,8 procent op jaarbasis. In januari was de prijsstijging nog 3,2 procent. De prijzen van diensten en voedingsmiddelen stegen relatief hard, hoewel minder hard dan in januari.

Ook in Duitsland is de inflatie gedaald. De inflatie bedroeg in februari 2,5 procent op jaarbasis, het laagste niveau sinds juni 2021. De inflatie was nog 2,9 procent in januari. In december stegen de prijzen met 3,7 procent.

De olieprijzen liepen licht op. Een vat Brent olie werd 0,6 procent hoger verhandeld op 82,68 dollar. De prijsbewegingen bleven beperkt, omdat de markt wacht op de maandelijkse rapporten van verschillende olieagentschappen.

De rentes daalde in Europa en de VS licht en de euro/dollar steeg fractioneel naar 1,0931.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging ArcelorMittal aan kop met een stijging van 3,1 procent, gevolgd door Prosus met een koerswinst van 2,5 procent na de koerswinst van ruim 4 procent voor Tencent in Hongkong.

Besi wist wat te herstellen na de koersval in de afgelopen dagen en steeg 0,5 procent. Goldman Sachs verlaagde dinsdag het koersdoel voor Besi van 189,00 euro naar 170,00 euro, maar herhaalde het koopadvies.

DSM-Firmenich verloor 1,2 procent en was daarmee de grootste daler.

In de AMX ging Aperam aan kop met een stijging van 2,3 procent. Galapagos had het lastiger en daalde 1,2 procent, net als Fagron.

In de AScX won Vivoryon bijna 4,5 procent en sloot Heijmans de gelederen met een verlies van 0,7 procent.

