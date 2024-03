Valuta: markt wacht op inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De euro maakte dinsdag, in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers over februari, een pas op de plaats.

"Die cijfers zijn voor vandaag en waarschijnlijk voor de dagen erna bepalend voor de belangrijkste valutaparen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Broker dinsdag tegen ABM Financial News. "Later in de week treedt een aantal ECB-prominenten, onder wie Philip Lane, aan, die wellicht het monetaire beleid van de ECB nog wat meer kleur kunnen geven", aldus Van der Meer.

Voor de Amerikaanse inflatie over februari wordt 0,4 procent op maandbasis verwacht. Een maand eerder was dit 0,3 procent. Op jaarbasis ligt de prognose op 3,1 procent, gelijk aan de inflatie in januari. De kerninflatie komt naar verwachting uit op 0,3 procent op maandbasis tegen 0,4 procent een maand eerder, en op 3,7 procent op jaarbasis tegen 3,9 procent in januari.

Na de publicatie van de inflatiedata staan er in de VS dinsdag verder geen cijfers meer op de agenda.

Volgens de Japanse minister van financiën Shunichi Suzuki is het nog niet helemaal gedaan met de deflatie. Wel zag hij enkele positieve prijsontwikkelingen, zoals in de lonen en investeringen, maar is het risico op een terugval nog niet geweken. De Bank of Japan komt volgende week op 18 en 19 maart weer ter vergadering bijeen voor een rentebesluit. De verwachting is dat de bank het huidige beleid met een negatieve rente dan achter zich laat.

De euro noteerde dinsdag iets hoger op 1,0929 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8545 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent en noteerde op 1,2789 dollar. De dollar steeg 0,3 procent naar 147,46 yen.

