Porsche waarschuwt voor lagere winstgevendheid

Beeld: Porsche

(ABM FN-Dow Jones) Porsche heeft dinsdag gewaarschuwd voor een lagere winstgevendheid in 2024, maar verhoogde wel het dividend flink. De fabrikant van sportwagens wees op de mondiale economische omstandigheden en de investeringskosten. Het bedrijf verwacht dat het operationele rendement op de verkoop zal dalen naar 15 tot 17 procent in 2024, op een omzet van 40 tot 42 miljard euro. Afgelopen jaar was dit 18 procent, net als in 2022. Porsche verwacht dat hogere afschrijvingen op kapitaalkosten zullen wegen op het resultaat. Dit jaar wil Porsche vier nieuwe modellen lanceren, en dat moet de basis vormen voor een sterk 2025. De omzet van Porsche steeg in 2023 met 7,7 procent tot 40,5 miljard euro. Analisten hadden volgens Visible Alpha een omzet van 40,3 miljard euro verwacht. Porsche leverde 3,3 procent meer auto's af. De operationele winst steeg vorig jaar met 7,6 procent naar 7,3 miljard euro. Dat was iets meer dan de 7,2 miljard euro waarop analisten hadden gerekend. Porsche wil een dividend van 2,30 euro per aandeel uitkeren. Dat is flink meer dan de 1,00 euro over 2022. Het aandeel Porsche daalde dinsdag ruim een procent. Bron: ABM Financial News

