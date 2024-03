Meer winst voor Generali Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Assicurazioni Generali heeft in 2023 meer winst geboekt en verhoogde het dividend. Dit maakte de Italiaanse verzekeraar dinsdagochtend bekend. In het afgelopen jaar kwam de nettowinst uit op 3,7 miljard euro tegen 2,2 miljard euro in 2022. De aangepaste winst per aandeel steeg met 16,2 procent tot 2,32 euro. Generali besloot het dividend te verhogen met 10,3 procent tot 1,28 euro per aandeel. CEO Philippe Donnet zei in een commentaar op de jaarresultaten dinsdag dat Generali de komende tijd goed zal profiteren van de overnames van Conning en Liberty Seguros. Overnames Persbureau Bloomberg meldde recent dat Generali actief kijkt naar nieuwe overnames en daarvoor zelfs een 'shortlist' zou hebben samengesteld, met daarop onder meer de Nederlandse verzekeraars NN Group en Aegon en het Belgische Ageas. Hierover stond dinsdag niets vermeld in het persbericht. Bron: ABM Financial News

