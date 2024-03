EU gaat platformwerker beter beschermen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese unie heeft maandag besloten tot het aanpakken van schijnzelfstandigheid bij platformbedrijven zoals taxidiensten en maaltijdbezorgers en bereikte hiertoe een akkoord met onderhandelaars van het Europese Parlement. De nieuwe regelgeving moet de platformwerkers beter beschermen en een minimumloon garanderen. Zij krijgen zo ook recht op vakantiedagen en ziektegeld. Als iemand meent dat hij geen zelfstandige is, maar werknemer, dan kan die persoon dit wettelijk aanvechten en moet het platform bewijzen dat diegene niet in dienst is. Het is overigens nog maar de vraag of het Europees Parlement spoedig over de nieuwe wet gaat stemmen. Vanwege de Europese verkiezingen in juni gaat het parlement volgende maand met verkiezingsverlof. Als de nieuwe wet voor de rechtsbescherming van platformwerkers wordt goedgekeurd, wordt deze twee jaar later van kracht. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen reageerde op X positief op het bereikte akkoord. "Platformwerkers krijgen betere bescherming en werkcondities", aldus Von der Leyen. Bron: ABM Financial News

