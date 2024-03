AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een stijging van krap een half procent.

Maandag startte de AEX de handelsweek nog negatief, door vooral een nieuwe koersval van de halfgeleideraandelen. De index daalde 1,1 procent naar 852,32 punten. De Europese hoofdgraadmeter Euro Stoxx 50 index beperkte de schade tot ruim een half procent.

ASML, ASMI en Besi kregen maandag wederom een flinke tik. Sectorgenoten als Nvidia, Broadcom en Marvell Technology koersten maandag op Wall Street ook lager, net als voor het weekend. Toen kwamen Broadcom en Marvell met teleurstellende resultaten en vooruitzichten.

"De snelle groei van AI en prima vooruitzichten hebben een aantal grote bedrijven uit de IT-sector naar recordhoogtes gestuwd. Beleggers zijn bijzonder enthousiast, en dat is naar onze mening terecht. Koersen gaan echter zoals we weten nooit in één rechte lijn omhoog. Soms is het nodig dat er even wat gas wordt teruggenomen", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Op Wall Street bleven de hoofdindices maandagavond dichtbij huis, na de terugval vanaf de hoogste stand ooit vrijdag. Vanmiddag zal nu om 13:30 uur de aandacht gericht zijn op de Amerikaanse inflatie in februari, van groot belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve.

"De vorige meting [met de inflatie in januari] leverde onaangenaam nieuws met een maand-op-maand stijging van 0,4 procent.....boven verwachting, waardoor twijfels ontstonden over de neerwaartse trend van het Amerikaanse inflatiemomentum", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Wij blijven vertrouwen houden dat de inflatie verder zal afnemen. Bij de vorige CPI-meting waren er enkele 'verdachte' bewegingen, zoals een onverwachte stijging in de woonkosten, die waarschijnlijk deze keer genormaliseerd zullen worden. Verder kwam de andere inflatiebarometer, de PCE, netjes op verwachting uit", voegde hij toe.

"Hoewel de strijd tegen inflatie in de VS nog niet volledig is gestreden, zoals Fed-voorzitter Powell tijdens zijn getuigenis voor het Amerikaanse Congres aangaf, blijft juni een realistisch scenario voor de eerste renteverlaging door de Federal Reserve", aldus Aben.

Beurs in Hongkong flink hoger

In Azië noteerden de hoofdindices vanochtend overwegend hoger, met de Hang Seng index in Hongkong als positieve uitschieter met een winst van 2,5 procent. Onder meer de techaandelen Tencent en Alibaba gaven de beurs in Hongkong een duwtje in de rug.

De Nikkei index in Tokio daalde vanochtend nipt, nadat bleek dat de producentenprijzen in februari zijn gestegen met 0,6 procent, waar analisten gepolst door Reuters rekenden op 0,5 procent. In januari bedroeg de stijging nog slechts 0,2 procent.

Beleggers vrezen dat oplopende inflatiecijfers een opmaat kunnen zijn naar een renteverhoging. Sinds 2007 heeft de Bank of Japan de rente niet verhoogd.

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend enkele tienden van een procent hoger op 78,10 dollar per vat, na een vlak slot maandagavond in New York.

Bedrijfsnieuws

Er was vanochtend nog geen relevant nieuws over aan het Damrak genoteerde ondernemingen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde maandag 0,1 procent tot 5.117,95 punten, de Dow Jones index noteerde 0,1 procent hoger op 38.769,66 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 16.019,27 punten.