Nederlandse inflatie in februari inderdaad gedaald

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in februari op jaarbasis minder hard gestegen dan een maand eerder. Dit bleek dinsdag uit een tweede raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil, conform de voorlopige cijfers, met 2,8 procent op jaarbasis. In januari was de prijsstijging nog 3,2 procent. De prijzen van diensten en voedingsmiddelen stegen relatief hard, hoewel minder hard dan in januari.

De prijsontwikkeling van voeding zorgde voor een daling van de inflatie, aldus het CBS. Voedingsmiddelen waren in februari 0,3 procent duurder dan een jaar eerder. In januari waren de prijzen 2,1 procent hoger dan vorig jaar. De kleinere prijsstijging komt vooral door de prijsontwikkelingen van brood- en graanproducten, groenten en vlees.

Ook de prijsontwikkeling van woonproducten zoals meubelen en huishoudelijke artikelen had een drukkend effect op de ontwikkeling van de inflatie. Prijzen van deze productgroep waren in februari gemiddeld 2,7 procent lager dan vorig jaar. In januari was de prijsdaling op jaarbasis 0,5 procent. De grotere prijsdaling van deze productgroep komt met name door de prijsontwikkelingen van meubelen voor in het huis en niet-elektrische keukenartikelen.

De prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had daarentegen een verhogend effect op de ontwikkeling van de inflatie. In februari waren motorbrandstoffen 8,6 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In januari waren de prijzen 4,3 procent hoger dan een jaar eerder. Een liter Euro 95 kostte gemiddeld 1,97 euro in februari, in januari was dat 1,91 euro. De prijs van een liter diesel nam toe van 1,74 euro in januari naar 1,81 euro in februari.