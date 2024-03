Oracle boekt hogere winst en omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Oracle heeft het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet geboekt. Dit bleek maandag nabeurs uit de cijfers van de Amerikaanse cloudspecialist. CEO Safra Catz zei het afgelopen kwartaal grote nieuwe contracten voor de cloudinfrastructuur binnengehaald te hebben. "We verwachten grote contracten te blijven ontvangen voor het reserveren van cloudinfrastructuurcapaciteit, omdat de vraag naar onze Gen2 AI-infrastructuur aanzienlijk groter is dan het aanbod, ondanks het feit dat we zeer, zeer snel nieuwe clouddatacenters openen en bestaande uitbreiden", voegde Catz toe. Het concern boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 2,4 miljard dollar, ofwel 0,85 dollar per aandeel, in vergelijking met 1,9 miljard dollar, ofwel 0,68 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst kwam uit op 1,41 dollar per aandeel. De omzet steeg van 12,4 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder naar 13,3 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Bij Cloud Infrastructure steeg de omzet het afgelopen kwartaal met 49 procent tot 1,8 miljard dollar tegen constante valuta, terwijl de omzet bij Cloud Application met 14 procent tot 3,3 miljard dollar steeg. De raad van bestuur keert een kwartaaldividend uit van 0,40 dollar per aandeel. Het aandeel Oracle noteerde maandag in de elektronische handel nabeurs 8,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.