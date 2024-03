Olieprijs licht lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag licht lager gesloten, vanwege de aanhoudende zorgen over de vraagvooruitzichten uit China. Eerder op de dag noteerden de olieprijzen nog hoger. WTI, de Amerikaanse benchmark, daalde vorige week op weekbasis met 2,5 procent terwijl Brent 1,1 procent verloor. Ruwe olie beweegt zich momenteel in een smalle bandbreedte, waarbij analisten de steun deels koppelden aan de productieverlagingen door OPEC+. De Organisatie van olie-exporterende landen en zijn bondgenoten kwamen eerder deze maand overeen om de vrijwillige productieverlagingen tot in het tweede kwartaal te verlengen. Het scepticisme over het vermogen van de OPEC en zijn bondgenoten om zich aan de productieverlagingen te houden, heeft de opwaartse trend voor ruwe olie echter licht beperkt, stellen analisten. Zover sprake is van enig prijsherstel: "Het lijkt op ploeteren door een moeras", zei analist Stephen Innes van SPI Asset Management. "Toch blijven we sceptisch over het naleven van OPEC-leden van de vrijwillige productieverlagingen, terwijl de Amerikaanse productie stijgt, ook al vertoont deze tekenen van een piek", voegde hij toe. De april-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,08 dollar lager op 77,93 dollar. Bron: ABM Financial News

