Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 5.113,16 punten, de Dow Jones index noteerde vlak op 38.721,30 punten en de Nasdaq noteerde 0,4 procent lager op 16.025,64 punten.

Amerikaanse beurzen stegen/daalden maandag, waarbij de aandacht van beleggers zich richt op Amerikaanse inflatiecijfers dinsdag, voor signalen over de richting van het rentebeleid van de Federal Reserve.

"De vorige meting leverde onaangenaam nieuws met een maand-op-maand stijging van 0,4 procent.....boven verwachting waardoor twijfels ontstonden over de neerwaartse trend van het Amerikaanse inflatiemomentum", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Olie noteerde maandag 0,2 procent lager op 77,83 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0927. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0924 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0937 op de borden.

Dinsdag staan in de VS op macro-economisch vlak een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen het ondernemersvertrouwen in februari en inflatiecijfers over februari.

Bedrijfsnieuws

Broadcom en Marvell stonden vrijdag onder druk, met verliezen van respectievelijk 7 en 11 procent. Maandag noteerden deze aandelen respectievelijk 1,3 procent en 4,7 procent lager.

Ook chipreus Nvidia ging vrijdag onderuit bij een slot van circa 875 dollar. Maandag noteerde het aandeel 1,5 procent lager. Toch denken analisten van Evercore dat de aandelenkoers van Nvidia kan stijgen naar 1.200 dollar. De experts zijn enthousiast over het omzet- en winstpotentieel van het bedrijf. Persbureau Reuters meldde dat Nvidia door drie auteurs is aangeklaagd voor het schenden van auteursrechten.

Boeing daalde maandag 3,4 procent. Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar de vlucht van Alaska Air waarbij tijdens de vlucht een gat ter grootte van een deur ontstond in een Boeing-vliegtuig, meldde The Wall Street Journal op basis van informatie van ingewijden. Daarnaast bleek vandaag opnieuw een vliegtuig van Boeing in de problemen te zijn geraakt door een technisch mankement.

Coinbase steeg vrijdag al bijna 6 procent en noteerde maandag nog eens 4,3 procent hoger, nadat de koers van bitcoin bleef stijgen, tot een niveau van ruim 72.000 dollar.

New York Community Bancorp daalde 4,8 procent, na de daling van 6,5 procent afgelopen vrijdag.

Social mediabedrijf Reddit onthulde maandag meer details over zijn verwachte beursgang. Reddit is van plan om 22 miljoen aandelen aan te bieden tegen een prijs van 31 tot 34 dollar per aandeel. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op circa 5,5 miljard dollar.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag gezegd dat hij een wetsvoorstel zal ondertekenen om de populaire video-app TikTok te verbieden in de VS of de verkoop ervan af te dwingen, als er genoeg stemmen zijn in het Congres. Dit meldde The Wall Street Journal zaterdag. Een wetsvoorstel, dat naar verwachting woensdag door het Huis van Afgevaardigden wordt aangenomen, kan in de Amerikaanse Senaat wel op meer tegenstand rekenen. Amerikaanse politici proberen TikTok te verbieden in de VS, omdat zij vinden dat er nationale veiligheidsrisico's zijn verbonden aan het gebruik van de app.

Oud-president en Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump zei dat een TikTok-verbod Meta [nog meer] macht zou geven. Trump noemde Facebook 'vijand van het volk'. Het aandeel Meta daalde 4,0 procent.

Het Amerikaanse cijferseizoen loopt op zijn eind, met komende week slechts een handjevol bedrijven dat nog resultaten bekend maakt. Oracle doet dat maandag nabeurs. Concurrent Adobe doet dat later in de week.