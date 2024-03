Europese beurzen overwegend lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag overwegend lager gesloten, in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,4 procent tot 501,49 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,4 procent op 17.746,27 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,1 procent op 8.019,73 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 7.669,23 punten. Dinsdag staat in de VS de consumentenprijzenindex op de agenda, gevolgd door de producentenprijzenindex op donderdag. "De twee rapporten zijn van belang omdat analisten de gegevens zullen gebruiken om hun verwachtingen over renteverlagingen door de Federal Reserve te bepalen. De cijfers helpen analisten ook bij het vaststellen van hun ramingen voor de maandelijkse prijsindex voor de persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE), de favoriete inflatiemaatstaf van de Fed, die later in maart zal worden gepubliceerd", zei marktanalist Michael Kramer van CMC Markets. Op macro-economisch vlak stonden maandag in Europa geen publicaties op de agenda. Olie noteerde maandag 0,3 procent hoger op 78,21 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0927. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0943 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0937 op de borden. Bedrijfsnieuws Porsche heeft een nieuwe elektrische auto Macan en dat geeft beleggers reden tot optimisme, volgens Deutsche Bank. De Macan zou in 2026 goed kunnen zijn voor 1,3 miljard euro, of eenvijfde van de winst van Porsche. Het aandeel noteerde circa 1,0 procent lager in Frankfurt. Stellantis steeg juist bijna 1,0 procent in Parijs. Alstom was met een verlies van circa 2,3 procent de sterkste daler. In Frankfurt won Vonovia ongeveer 2,4 procent, terwijl Continental circa 4,7 procent verloor. Marks & Spencer zag de koers vorig jaar sterk stijgen en na de recente correctie is het een aantrekkelijker aandeel geworden om in te stappen, volgens RBC, dat een koopadvies gaf. Het aandeel steeg bijna 2,0 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 5.113,39 punten. De Dow Jones index daalde 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

