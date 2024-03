Toestand op hoogspanningsnet Tennet blijft voorlopig kritiek Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De situatie op het Nederlandse hoogspanningsnetwerk van Tennet blijft nog enige tijd kritiek, met lange wachttijden voor extra capaciteit. Dat stelde het netwerkbedrijf maandag bij zijn jaarcijfers. De congestie op het netwerk zal de komende jaren een hindernis blijven, stelde het staatsbedrijf, ondanks het Landelijke Actieplan Netcongestie en onorthodoxe maatregelen om infrastructuur versneld aan te leggen en flexibel gebruik van het stroomnet aan te moedigen. "Onze focus blijft primair op bouwen, bouwen, bouwen", stelde CEO Manon van Beek. "Daarbij moeten we zorgen voor realisme en transparantie over haalbaarheid, oplevering en betaalbaarheid." Tennet boekte in 2023 een licht lagere omzet van 9,2 miljard euro, tegen 9,8 miljard euro in 2022. De daling hing samen met lagere stroomprijzen. Het resultaat voor rente en belastingen (EBIT) steeg fors van 1,2 miljard naar 1,8 miljard euro. Tennet investeerde 7,7 miljard euro in infrastructuur, ruim meer dan de 4,5 miljard euro een jaar eerder. Deze investeringen worden de komende jaren verder opgeschroefd. Het personeelsbestand is uitgebreid tot 8.336 medewerkers. Voor de periode 2024 tot en met 2033 heeft Tennet in totaal 160 miljard euro aan investeringen gepland. De financieringspositie is solide, nu de Nederlandse overheid 1,6 miljard euro beschikbaar heeft gesteld voor de investeringen in het Nederlandse net, en een kredietfaciliteit van 25 miljard euro voor de geplande investeringen in Nederland en Duitsland in 2024 en 2025. Tennet onderzoekt een mogelijke verkoop van de Duitse activiteiten aan de Duitse staat. Een deal zou volgens persbureau Bloomberg zelfs nabij zijn en zou een waarde hebben van ongeveer 22 miljard euro. Knelpunt is de investeringen die nodig zijn om het Duitse elektriciteitsnetwerk te verbeteren. Op dit moment leiden knelpunten daar tot beperking van de productiecapaciteit van offshore windmolenparken. Dit kan volgens Tennet worden verbeterd door wetgeving sneller aan tenemen en in te voeren. Bron: ABM Financial News

