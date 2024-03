Media: strafrechtelijk onderzoek bij Boeing dreigt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse ministerie van Justitie opent een strafrechtelijk onderzoek naar de vlucht met Alaska Air, waarbij tijdens de vlucht een gat in de romp van het Boeing-vliegtuig ontstond. Dit meldde The Wall Street Journal maandag op basis van bronnen. De vlucht van 5 januari eindigde in een noodlanding. Niemand raakte gewond bij het incident, maar Boeing moet sindsdien zijn uiterste doen best om passagiers en klanten gerust te stellen dat hun vliegtuigen veilig zijn. Bij andere Boeing-vliegtuigen bleken bij extra inspecties achteraf dat bepaalde bouten ontbraken. Boeing weigerde aan The Wall Street Journal commentaar te geven op het strafrechtelijk onderzoek. Verder bleek vandaag opnieuw dat een vliegtuig van Boeing in de problemen is gekomen. Een Boeing 787 Dreamliner van Latam Airlines kreeg te maken met een technisch mankement tijdens een vlucht van Sydney naar Auckland. Dit mankement zorgde voor een "sterke beweging", waardoor tientallen mensen gewond raakten omdat zij op dat moment geen gordel droegen en door de cabine werden geschud. "We werken eraan om meer informatie over de vlucht te verzamelen en zullen alle ondersteuning bieden die onze klanten nodig hebben", zei Boeing in een verklaring per e-mail. Het aandeel Boeing lijkt maandag 2,4 procent lager te gaan openen. Door: ABM Financial News. info@abmfn.nl

