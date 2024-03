Futures voorspellen lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Aan het begin van de middag noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,1 procent in het rood.

Vrijdag sloot Wall Street lager, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in februari veel sterker was dan verwacht, terwijl de loongroei wat afzwakte.

"Dit wijst op een sterke Amerikaanse economie en afnemende (loon)inflatiedruk", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Dit vergroot de kans dat de Fed binnenkort de beleidsrente verlaagt", aldus de marktkenner. ING rekent op juni.

De blik verschuift nu naar actuele inflatiecijfers uit de VS, die dinsdag verschijnen. Gerekend wordt op een inflatie van 3,1 procent en een kerninflatie van 3,7 procent. In januari stegen de consumentenprijzen met 3,1 procent en kwam de kerninflatie uit op 3,9 procent.

Aandelen van halfgeleiders stonden vrijdag onder druk na tegenvallende cijfers en vooruitzichten van Broadcom en Marvell Technology.

"Beleggers zijn bijzonder enthousiast, en dat is naar onze mening terecht. Koersen gaan echter zoals we weten nooit in één rechte lijn omhoog. Soms is het nodig dat er even wat gas wordt teruggenomen", aldus Wiersma.

Op macro-economisch vlak is het maandag rustig. De euro/dollar stabiliseerde op 1,0940 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,08 procent.

WTI-olie kostte minder dan 78 dollar. Later in de week verschijnen de maandrapporten van OPEC en het Internationaal Energieagentschap.

Bedrijfsnieuws

Broadcom en Marvell stonden vrijdag onder druk, met verliezen van respectievelijk 7 en 11 procent. Maandag stonden deze aandelen in de voorbeurshandel opnieuw in het rood.

Coinbase steeg voorbeurs 6 procent, nadat de koers van bitcoin bleef stijgen, tot een niveau van 71.000 dollar.

New York Community Bancorp steeg voorbeurs 2 procent na de daling van 6 procent afgelopen vrijdag.

Social mediabedrijf Reddit onthulde maandag meer details over zijn verwachte beursgang. Reddit is van plan om 22 miljoen aandelen aan te bieden tegen een prijs van 31 tot 34 dollar per aandeel. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op circa 5,5 miljard dollar.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag gezegd dat hij een wetsvoorstel zal ondertekenen om de populaire video-app TikTok te verbieden in de VS of de verkoop ervan af te dwingen, als er genoeg stemmen zijn in het Congres. Dit meldde The Wall Street Journal zaterdag. Een wetsvoorstel, dat naar verwachting woensdag door het Huis van Afgevaardigden wordt aangenomen, kan in de Amerikaanse Senaat wel op meer tegenstand rekenen. Amerikaanse politici proberen TikTok te verbieden in de VS, omdat zij vinden dat er nationale veiligheidsrisico's zijn verbonden aan het gebruik van de app.

Slotstanden

De S&P 500 index sloot vrijdag 0,7 procent lager op 5.123,69 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 38.722,69 punten en de Nasdaq eindigde 1,2 procent in de min op 16.085,11 punten.