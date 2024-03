Europese beurzen in het rood

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur lager, in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers, die meer duiding moeten geven over het rentebeleid van de Fed na een verrassend sterk banenrapport vrijdag.

De brede STOXX Europe 600 index daalde 0,4 procent tot 501,31 punten, de Duitse DAX verloor 0,6 procent op 17.717,52 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,3 procent op 8.004,76 punten. De Britse FTSE 100 index daalde 0,4 procent in Londen, tot 7.627,21 punten.

Het inflatiecijfer van dinsdag zal naar verwachting laten zien dat de inflatie in februari hoog bleef, op 3,1 procent, en daarmee nog te hoog voor de Fed om de rente op korte termijn te verlagen.

Wall Street sloot vrijdag lager na een sterker dan verwacht banencijfer, dat de kans op een snelle renteverlaging in de Verenigde Staten verkleinde.

De sterke groei van de Amerikaanse economie stimuleert beleggers om breder te beleggen dan alleen de grote technologie-aandelen, stelde Bespoke Investment Group. De analisten wijzen erop dat Apple en Tesla dit jaar zijn gedaald, maar dan een grotere groep bedrijven de recente koerswinsten op de beurs heeft aangejaagd.

De olieprijs was stabiel. WTI-olie voor april kostte 77,94 dollar en Brent-olie 82,04 dollar, minder dan 0,1 procent lager dan vrijdag.

De euro/dollar noteerde op 1,0939. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen vrijdag stond er 1,0935 op de borden. ING denkt dat het inflatiecijfer van dinsdag de daling van de dollar tot staan zal brengen.

Bedrijfsnieuws

Porsche heeft een nieuwe elektrische auto Macan en dat geeft beleggers reden tot optimisme, volgens Deutsche Bank. De Macan zou in 2026 goed kunnen zijn voor 1,3 miljard euro, of eenvijfde van de winst van Porsche. Het aandeel stond 1,0 procent lager in Frankfurt.

Stellantis steeg juist 1,0 procent in Parijs.

Op de Duitse beurs deed Vonovia goede zaken, met een winst van meer dan 2 procent. Unibail-Rodamco-Westfield won in Parijs 0,7 procent. Publicis was de sterkste daler in de CAC 40 en verloor 2,5 procent.

Brenntag leverde zo'n 3 procent in en was daarmee hekkensluiter in de DAX. Ook halfgeleideraandelen als Infineon en ASML stonden maandag onder druk.

Marks & Spencer zag de koers vorig jaar sterk stijgen en na de recente correctie is het een aantrekkelijker aandeel geworden om in te stappen, volgens RBC, dat een koopadvies gaf. Het aandeel zat maandag in de lift.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,1 procent lager.

Wall Street sloot vrijdag lager. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,7 procent tot 5.123,69 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 38.722,69 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 16.085,11 punten.