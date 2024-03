Chippers trekken AEX in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend lager, vooral door de zwakke prestaties van de chippers.

Rond de klok van half twaalf verloor de AEX 0,6 procent op 856,48 punten.

Op Wall Street kwam vrijdag aan de wekenlange opmars van chipaandelen, aangejaagd door groot optimisme over de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie, abrupt een einde. Beurslieveling Nvidia koerste kort na de start van de handel op Wall Street nog vijf procent hoger, om vervolgens zonder nieuws 5,5 procent lager te sluiten. Vanaf het hoogste punt van de handelsdag verdampte daarmee krap 250 miljard dollar aan beurswaarde.

Vandaag werd bekend dat Nvidia door drie auteurs aangeklaagd wordt voor het schenden van hun auteursrechten. Dit meldde persbureau Reuters. Bij het trainen van zijn AI-platform NeMo zou Nvidia gebruik hebben gemaakt van de boeken van de betreffende drie auteurs zonder hiervoor toestemming te hebben gehad.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees erop dat de snelle groei van AI en prima vooruitzichten een aantal grote bedrijven uit de IT-sector naar recordhoogtes heeft gestuwd. Beleggers zijn bijzonder enthousiast, en dat is naar zijn mening terecht. "Koersen gaan echter zoals we weten nooit in één rechte lijn omhoog. Soms is het nodig dat er even wat gas terug wordt genomen. Vaak is een directe aanleiding voor winstnemingen, zoals bijvoorbeeld een oorlog, gemakkelijk aan te wijzen. Maar soms is die aanleiding minder gemakkelijk te vinden. Zoals we afgelopen vrijdag op Wall Street zagen", aldus Wiersma.

Het beeld in Azië was maandagochtend flink verdeeld. De Nikkei index in Tokio daalde onder aanvoering van de techaandelen ruim 2 procent procent. De Japanse economie bleek toch niet in een recessie beland, maar dat betekent dat de kans stijgt dat de Bank of Japan de rente gaat verhogen.

Chinese beleggers reageerden daarentegen opgelucht op cijfers die wezen op een inflatie in februari van 0,7 procent, na vier maanden op rij van deflatie. De Hang Seng index in Hongkong klom krap anderhalf procent, terwijl de Shanghai Composite 0,7 procent in het groen noteerde.

Op macro-economisch gebied bleek dat zowel in Nederland als België de industrie onder druk staat. In Nederland kromp de productie in de eerste maand van 2024, gecorrigeerd voor kalendereffecten, met 5,5 procent op jaarbasis. Daarmee is het inmiddels de tiende maand op rij dat de productie daalt. In december 2023 bedroeg de productiedaling 1,7 procent op jaarbasis.

In België daalde de productie ten opzichte van december met 2,0 procent.

De olieprijzen stegen maandag licht en een vat Brent olie werd 0,4 procent duurder op 82,37 dollar. De markt weegt de zwakke vraag van China af tegen de huidige geopolitieke risico's.

De euro/dollar daalde fractioneel naar 1,0939.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen verloren de halfgeleiders ASML en ASMI 1,9 en 2,6 procent, terwijl Besi zelfs 6,9 procent prijs moest geven, na al een daling van 16 procent afgelopen vrijdag.

Aan kop ging DSM- Firmenich met een winst van 1,3 procent.

In de AMX ging Allfunds aan de leiding met een winst van ruim 4 procent. JDE Peet’s verloor daarentegen 3,3 procent. Luc Vandevelde wordt benoemd tot interim-CEO van JDE Peet's met ingang van 1 april 2024. Vandevelde zal na de volgende algemene vergadering op 25 mei 2024 ook voorzitter worden van de raad van bestuur van de koffiespecialist. Volgens ING is het goed nieuws dat er is ingegrepen, maar duurt het doorgaans 6 tot 9 maanden alvorens een opvolger is gevonden.

Just Eat Takeaway daalde 0,6 procent, ondanks een koopaanbeveling van KBC Securities.

In de AScX won Vivoryon bijna 14 procent, na de koersimplosie van vorige week.

CM.com verloor daarentegen 2,4 procent na een koersdoelverlaging van ING, maar TomTom steeg juist 1,4 procent na een koersdoelverhoging van ING

Onward Medical steeg maar liefst 27 procent na goed nieuws van de Amerikaanse FDA. Onward Medical is toegelaten tot het nieuwe TAP-programma van de Amerikaanse FDA voor de ontwikkeling van BCI-technologie. En dat is volgens Degroof Petercam goed nieuws.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde vrijdag 0,7 procent tot 5.123,69 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 38.722,69 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 16.085,11 punten.