Valuta: inflatiecijfer kan daling dollar stoppen

(ABM FN-Dow Jones) De dollar is stabiel begonnen aan de nieuwe week, na een sterke daling vrijdag na het Amerikaanse banenrapport.

De euro/dollar noteerde maandag op 1,0938, gelijk aan de 1,0938 vrijdagavond.

Het banenrapport liet zien dat er in februari meer banen bijkwamen in de VS dan was voorzien, maar de sterke toename van januari werd aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.

De dollarindex verloor vorige week 1,10 procent en de euro steeg met 0,92 procent tegenover de Amerikaanse dollar. Dit was de derde week op rij dat de euro sterker werd.

De Amerikaanse inflatiecijfers van aanstaande dinsdag zouden de recente daling van de dollar een halt kunnen toeroepen, denkt analist Francesco Pesole van ING.

De inflatiecijfers zullen naar verwachting laten zien dat de inflatie hoog genoeg blijft om te suggereren dat er nog geen renteverlaging aanstaande is, aldus Pesole.

Gerekend wordt op een inflatie van 3,1 procent in februari, volgens een peiling onder economen door The Wall Street Journal. In januari stond de inflatie ook op 3,1 procent en de kerninflatie op 3,9 procent.

De dollar daalde vanochtend 0,3 procent ten opzichte van de Japanse yen, tot 146,58. Vanochtend werd bekend dat de Japanse economie afgelopen kwartaal niet in een recessie is beland. Daardoor stijgt de kans dat de Bank of Japan de rente gaat verhogen.

Intussen zou de Zwitserse frank kunnen stijgen tegenover de euro, in aanloop naar een rentebesluit van de Zwitserse nationale bank, denken analisten van Morgan Stanley. Zij adviseren beleggers om tactisch short te gaan op de euro/frank voor de beleidsvergadering van 21 maart.

De optieposities wijzen erop dat veel beleggers een longpositie hebben in EUR/CHF die relatief groot is. Mocht de SNB besluiten om de rente niet te verlagen, zou de frank kortstondig sterk kunnen stijgen, vermoeden de analisten.

De markt blijft een kans op een renteverlaging in maart inprijzen maar met hardnekkige inflatie van de prijzen van diensten van 1,9 procent en zwakke stabiele groei denkt de Amerikaanse bank dat die verlaging er niet komt.