Reuters: Nvidia aangeklaagd voor schenden auteursrechten bij trainen AI

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Nvidia is door drie auteurs aangeklaagd voor het schenden van hun auteursrechten. Dit meldde persbureau Reuters. Bij het trainen van zijn AI-platform NeMo zou Nvidia gebruik hebben gemaakt van de boeken van de betreffende drie auteurs zonder hiervoor toestemming te hebben gehad. Volgens Reuters zou Nvidia bijna 200.000 boeken hebben gebruikt voor het trainen van zijn model. Daar stopte het in oktober wel mee, na meldingen dat het proces auteursrechten zou schenden. De drie auteurs hebben in San Francisco een zaak aangespannen tegen Nvidia en eisen een schadevergoeding. Volgens Reuters gaat het om de boeken Ghost Walk, Like a Love Story en Last Night at the Lobster. Vrijdag steeg het aandeel Nvidia aanvankelijk, om uiteindelijk 5,5 procent lager te sluiten. Bron: ABM Financial News

