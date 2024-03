Beursblik: JDE in parkeerstand tijdens zoektocht naar nieuwe CEO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrek van CEO Fabien Simon bij JDE Peet's is een goede ontwikkeling, maar het zal nog even duren alvorens er een nieuwe CEO is gevonden. Dit schreven analisten van ING maandag. Per 1 april wordt Simon opgevolgd door Luc Vandevelde, maar op tijdelijke basis. JDE is de zoektocht naar een permanente CEO gestart. "Dat duurt doorgaans 6 tot 9 maanden", aldus ING. Gezien Simon al op 1 april vertrekt en er nog geen permanente opvolger is, doet ING vermoeden dat Simon is gevraagd te vertrekken, gezien de "teleurstellende operationele resultaten en de koersontwikkeling". ING denkt niet dat er voor het jaareinde een nieuwe CEO zal zijn. En de beleggersdag die voor 30 april gepland staat, wordt volgens de bank vermoedelijk ook uitgesteld. Kortom, 2024 lijkt weer een lastig jaar te worden, ook voor aandeelhouders. ING herhaalde het Houden advies op JDE met een koersdoel van 27,53 euro. Het aandeel daalde maandag zo'n 2 procent naar 20,50 euro. Bron: ABM Financial News

