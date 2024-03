Chippers drukken AEX flink lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 1,0 procent lager op 853,51 punten, terwijl de Midkap 0,8 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen verloren de halfgeleiders ASML en ASMI ongeveer 3 procent, terwijl Besi zelfs 10 procent prijs moest geven, na al een daling van 16 procent afgelopen vrijdag. Alleen Prosus won meer dan een procent. In de AMX verloor JDE Peet's meer dan vier procent. Luc Vandevelde wordt benoemd tot interim-CEO van JDE Peet's met ingang van 1 april 2024. Vandevelde zal na de volgende algemene vergadering op 25 mei 2024 ook voorzitter worden van de raad van bestuur van de koffiespecialist. Inpost verloor 2,2 procent, maar Allfunds steeg met 3,0 procent. Just Eat Takeaway steeg 1,4 procent na een koopaanbeveling van KBC Securities. In de AScX won Ebusco een procent en Vivoryon bijna 5 procent, na de koersimplossie van vorige week. Onward Medical steeg 14,1 procent na goed nieuws van de Amerikaanse FDA. Bron: ABM Financial News

