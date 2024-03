Jefferies verhoogt koersdoel CTP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor CTP verhoogd van 17,00 naar 18,00 euro met behoud van het koopadvies, na de jaarcijfers die voldeden aan de verwachting. Dit bleek afgelopen weekend uit een analistenrapport van de bank. CTP heeft de doelstelling van 1 miljard euro huurinkomsten in 2027 binnen bereik, denken de analisten, na de groei van 18 procent afgelopen jaar en de doelstelling om dit jaar 1 à 1,5 miljoen vierkante meter op te leveren. Met 700 miljoen euro aan investeringen per jaar in de komende drie jaar en een rendement op het geïnvesteerde vermogen van 10 procent komt het miljard al in zicht. Door het hoge rendement kan CTP investeren zonder dat de schuldgraad, of de zogeheten loan-to-value, boven de 45 procent stijgt. Het bedrijf creëert "synthetisch eigen vermogen", stelden de analisten, zonder kapitaal te hoeven ophalen met nieuwe aandelen. De analisten schatten dat CTP op 700 miljoen euro aan investeringen gemiddeld meer dan 300 miljoen euro aan waarde creëert, of 45 procent. Jefferies verwacht daarom dat de schuldgraad door de investeringen juist zal dalen tot circa 40 procent, wat ruimte biedt om nieuwe aandelen uit te geven als kansen in de markt zich voordoen, wat volgens de analisten zou kunnen gebeuren in 2024. Het aandeel CTP sloot vrijdag op 16,00 euro. Bron: ABM Financial News

