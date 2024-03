Japan ontloopt recessie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse economie is in de laatste drie maanden van vorig jaar toch gegroeid. Dit bleek maandag uit overheidscijfers, waarin de berekening van het bruto binnenlands product opwaarts werd bijgesteld dankzij sterker dan verwachte kapitaalinvesteringen. Vergeleken met een jaar eerder groeide de Japanse economie in het vierde kwartaal met 0,4 procent, nadat een voorlopig cijfer in februari nog uitkwam op juist een krimp van 0,4 procent. Ten opzichte van het derde kwartaal bedroeg de groei 0,1 procent. Dat was in een eerdere meting nog een krimp van 0,1 procent. Volgens ING hadden economen gemiddeld gerekend op een groei van 0,3 procent op kwartaalbasis. De kapitaalinvesteringen stegen met 2,0 procent in de herziene cijfers, waar aanvankelijk een daling van 0,1 procent was genoteerd. De cijfers betekenen dat Japan een technische recessie heeft vermeden, aldus economen van ING. Vooral de sterke groei van investeringen in commercieel vastgoed joeg de opleving aan. Zwakke particuliere bestedingen, die krompen met 0,3 procent, beperkten de groei echter. Bron: ABM Financial News

