Nikkei daalt drie procent maar Chinese beurs in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen lieten maandagochtend een flink verdeeld beeld zien.

De Nikkei index in Tokio daalde onder aanvoering van de techaandelen bijna drie procent naar 38.525 punten, na een terugval op Wall Street vrijdag van techbeurs Nasdaq, terwijl de beurs in Sydney 1,8 procent prijs gaf. De Japanse economie is niet in een recessie beland, maar dat betekent dat de kans stijgt dat de Bank of Japan de rente gaat verhogen.

Chinese beleggers reageerden daarentegen opgelucht op cijfers die wezen op een inflatie in februari van 0,7 procent, na vier maanden op rij van deflatie. Analisten gepolst door persbureau Reuters rekenden op een inflatie van 0,3 procent. De Hang Seng index in Hongkong klom krap anderhalf procent, terwijl de Shanghai Composite nipt in het groen noteerde.

De Amerikaanse olie-future noteerde daarnaast vanochtend ruim een half procent lager op 77,54 dollar per vat, na een daling van ruim een procent vrijdagavond in New York.

De Europese beurzen maken zich op voor een lagere opening, na winstnemingen bij vooral technologie aandelen vrijdag op Wall Street.

Beurslieveling Nvidia koerste vrijdag kort na de start van de handel op Wall Street nog vijf procent hoger, om vervolgens zonder nieuws 5,5 procent lager te sluiten. Op weekbasis bedroeg de winst voor Nvidia echter nog altijd meer dan zes procent.