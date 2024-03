Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 87 punten voor de Duitse DAX, een min van 34 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 26 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag verdeeld gesloten, na een sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de economie in de eurozone in het vierde kwartaal stabiel is gebleven ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis groeide de economie in het vierde kwartaal wel met 0,1 procent.

De productie van de Duitse industrie is in januari op maandbasis gestegen met 1,0 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 5,5 procent. De Duitse producentenprijzen daalden in januari op jaarbasis met 4,4 procent, na een daling met 5,1 procent in december.

Bedrijfsnieuws

Besi daalde vrijdag in Amsterdam circa 16 procent. Een Koreaans mediabericht repte van mogelijke vertraging van de adoptie van hybrid bonding bij high bandwidth memory. Als dit klopt, dan betekent dit dat oude assemblagemachines hergebruikt kunnen worden, en dat grote investeringen in nieuwe machines niet nodig zijn, zei analist Marc Hesselink van ING. "Dat impliceert dat de adoptie van hybrid bonding in DRAM tenminste wordt uitgesteld tot na 2025".

Het aandeel HelloFresh verloor vrijdag ruim 42 procent, na een tegenvallende kwartaalupdate van donderdagavond. HelloFresh liet zijn doelstellingen voor de middellange termijn vallen. En door investeringen in onder meer de uitbreiding van zijn productiecapaciteit en hoge marketingkosten denkt het bedrijf dit jaar verlies te lijden.

Vivendi bracht over 2023 beter dan verwachte resultaten naar buiten en sprak van een goede jaarstart. Niettemin lijkt de eventuele opsplitsing de aandacht nogal af te leiden, aldus Barclays. Het bedrijf moet in vier delen verder gaan op een termijn van één tot anderhalf jaar, gerekend vanaf afgelopen december. Vivendi noteerde vrijdag 2,3 procent lager.

Airbus heeft vorige maand 49 vliegtuigen afgeleverd aan 28 afnemers en twee nieuwe orders binnengehaald. In januari van dit jaar werden door de vliegtuigbouwer 30 toestellen verkocht. Het aandeel sloot 0,2 procent lager.

Alstom haalde een nieuwe metro-order in Frankrijk binnen van 800 miljoen euro. Alstom noteerde vrijdag 0,5 procent lager.

Het Duitse Continental blijft volgens zakenbank Berenberg de moeite waard ondanks onzekerheden in de vraag voor dit jaar en een zwak vierde kwartaal. Volgens Berenberg is Continental met een programma om kosten te besparen goed in staat de resultaatvorming te beschermen. Het aandeel noteerde 2,5 procent lager.

Euro STOXX 50 4.961,11 (-0,3%)

STOXX Europe 600 503,26 (0,0%)

DAX 17.814,51 (+0,2%)

CAC 40 8.028,01 (+0,2%)

FTSE 100 7.659,74 (-0,4%)

SMI 11.647,14 (+0,6%)

AEX 861,96 (-0,8%)

BEL 20 3.733,99 (+0,4%)

FTSE MIB 33.403,80 (0,0%)

IBEX 35 10.305,70 (-0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het rood.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag ook al lager gesloten, na een sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport.

Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de werkgelegenheid in februari met een banengroei van 275.000 banen harder is gegroeid dan verwacht. De markt rekende op een stijging van 198.000 banen. Echter, voor december werd de banengroei aangepast van 333.000 naar 290.000. Voor januari werd deze aangepast van de toen zeer verrassende 353.000 naar 229.000.

De werkloosheid kwam uit op 3,9 procent tegen 3,7 procent een maand eerder, terwijl de lonen op jaarbasis met 4,3 procent stegen naar 34,57 dollar per uur.

"Het rapport duidt op een geleidelijke afkoeling ondanks de sterke banengroei [van februari], zei ING. "De grote neerwaartse herzieningen [voor januari en december], zwakke lonen en stijgende werkloosheid duiden erop dat de situatie niet zo robuust is als de [gerapporteerde] banengroei van februari doet vermoeden, oordeelde de bank.

"Ik ben eerlijk gezegd verlamd. Ik zou niet weten waar ik op moet wijzen. Dit is een dubbelzinnig rapport", zei econoom Mohamed El-Erian. "Mensen zullen in dit rapport zien wat ze willen zien", voegde hij toe.

De april-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,92 dollar lager op 78,01 dollar.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS geen publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Chipproducent Broadcom noteerde ruim 6,0 procent lager. De resultaten waren weliswaar beter dan verwacht, maar de outlook werd gehandhaafd en dat leek de markt teleur te stellen. Sectorgenoot Nvidia daalde 5,5 procent, terwijl het aandeel eerder op de dag nog circa 5 procent hoger noteerde.

Een andere concurrent, Marvell Technology, kwam donderdag nabeurs met een voor Wall Street teleurstellende outlook. Het aandeel daalde bijna 11 procent.

Techbedrijf BigBear.ai stelde teleur met de kwartaalcijfers en verloor meer dan 30 procent.

De resultaten van retailer Costco waren gemengd, met een hoger dan verwachte winst maar een tegenvallende omzet. Het aandeel daalde circa 7,5 procent.

DocuSign, het softwarebedrijf dat zich specialiseert in elektronische handtekeningen, kwam met beter dan verwachte cijfers en noteerde ruim 4 procent hoger.

Kledingretailer Gap behaalde afgelopen kwartaal een hogere winst. Het aandeel won ruim 7 procent.

Supermarktketen Kroger steeg donderdag nog 10 procent, na het openen van de boeken en noteerde vrijdag bijna 1 procent hoger.

S&P 500 index 5.123,69 (-0,7%)

Dow Jones index 38.722,69 (-0,2%)

Nasdaq Composite 16.085,11 (-1,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag verdeeld. De beurs in Tokio daalde hard, terwijl die in Hongkong juist sterk opliep.

De Japanse economie is niet in een recessie beland, maar dat betekent dat de kans stijgt dat de Bank of Japan de rente gaat verhogen. In China liepen de consumentenprijzen weer op, na een maandenlange daling.

Nikkei 225 38.643,63 (-2,6%)

Shanghai Composite 3.050,68 (+0,2%)

Hang Seng 16.583,59 (+1,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0939. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0935 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0943 op de borden.

USD/JPY Yen 146,98

EUR/USD Euro 1,0939

EUR/JPY Yen 160,80

MACRO-AGENDA:

06:30 Industriële productie - Januari (NL)

00:50 Economische groei - Vierde kwartaal def. (Jap)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Oracle - Cijfers derde kwartaal (VS)

Update: om aan te geven dat kans stijgt op Japanse renteverhoging.