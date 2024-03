Aramco keert meer dividend uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Saudi Arabian Oil Company heeft in 2023 een lagere nettowinst behaald en de winst was ook licht onder verwachting, maar Aramco keert over het afgelopen jaar wel een hoger dividend uit. Dit bleek uit de cijfers waarmee de Saoedische oliereus zondag kwam. De nettowinst daalde op jaarbasis van 161,1 miljard Amerikaanse dollar tot 121,3 miljard dollar, of omgerekend circa 455 miljard Saoedische riyal, waar analisten volgens Visible Alpha rekenden op 455,5 miljard riyal aan nettowinst. "De daling ten opzichte van vorig jaar kan worden toegeschreven aan lagere prijzen voor ruwe olie en verkochte volumes, evenals lagere raffinage- en chemiemarges", verklaarde Aramco. Het staatsoliebedrijf investeerde vorig jaar meer, zo'n 49,7 miljard dollar, van 38,8 miljard dollar een jaar eerder, waardoor de operationele en vrije kasstroom daalden. De nettowinst in het vierde kwartaal van 2023 was in lijn met de verwachtingen volgens Aramco, ondanks een afschrijving van 1,5 miljard dollar. Verder werd de doelstelling voor de verwachte gasproductie verhoogd tot meer dan 60 procent in 2030, ten opzichte van het niveau in 2021, aldus het bedrijf. Over 2023 keerde Aramco voor bijna 98 miljard dollar aan dividend uit, een stijging van 30 procent op jaarbasis. Over het vierde kwartaal wordt een basisdividend uitgekeerd van 20,3 miljard dollar. Dit gebeurt in het eerste kwartaal. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur de derde uitkering van prestatiegebonden dividenden voor een bedrag van 10,8 miljard dollar goedgekeurd, aldus Aramco. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.