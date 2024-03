AEX vestigt nieuw record in drukke macroweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week gestegen en vestigde zelfs een nieuw record van bijna 869 punten. Op een slot van 861,96 punten op vrijdag won de AEX op weekbasis 0,9 procent. Vorige week sloot de hoofdindex op 854,10 punten, toen een min van 0,1 procent.

"Het optimisme op de beurs blijft ontzettend hoog, dankzij het enthousiasme over kunstmatige intelligentie", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

"Na een beter dan verwacht kwartaalcijferseizoen en een hoger dan verwachte inflatie, richten beleggers hun aandacht nu weer op het monetaire beleid", volgens de marktkenner.

Afgelopen week verscheen de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, voor het Amerikaanse Congres om tekst en uitleg te geven over het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank. Powell gaf aan dat een eerste renteverlaging ergens dit jaar nog steeds waarschijnlijk is.

Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild deed Powell wat de markten hadden verwacht. De marktstrateeg wees echter ook op uitspraken van Neel Kashkari en Raphael Bostic, twee Fed-bestuurders die voorzichtig blijven over het aantal renteverlagingen dit jaar.

Kashkari voorziet slechts twee renteverlagingen in 2024, "en mogelijk slechts één", aldus Vranken. "Dat is het tweede Fed-lid dat twijfelt aan de dot plot van 3 renteverlagingen dit jaar. Tot nu toe verwacht de Fed Fund Futures curve nog steeds tussen de 3 en 4 renteverlagingen tegen het einde van het jaar", volgens de marktkenner.

Uit het Amerikaanse banenrapport bleek vrijdag dat de economie in de VS nog altijd robuust is. In februari kwamen er 275.000 banen bij, waar de markt rekende op 198.000 nieuwe banen. De werkloosheid steeg naar 3,9 procent, waar een stabiel percentage van 3,7 procent werd verwacht. Wel werd de banengroei in januari en december flink neerwaarts bijgesteld.

De loongroei, voor de Fed ook een belangrijke indicator, bedroeg afgelopen maand 4,3 procent op jaarbasis. Dat was in januari nog circa 4,5 procent. Het uurloon steeg op maandbasis met 0,1 procent, tegenover 0,6 procent in januari.

De banengroei was in februari sterker dan verwacht, terwijl de cijfers over december en januari neerwaarts werden bijgesteld, waardoor per saldo sprake is van een stabiele groei, en dat is goed nieuws voor wie op een renteverlaging wacht, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"Hieruit blijkt dat de economie zijn gangetje gaat", aldus Marey. "De stijging van de uurlonen lijkt binnen de werkbare bandbreedte van de Fed te liggen, waarmee voor de Fed met dit rapport niets in de weg is komen te liggen om de rente in juni te verlagen", volgens de marktanalist.

ECB zet deur naar renteverlaging in juni op een kier

De ECB lijkt dezelfde kant op te gaan. Conform de verwachting werden de rentestanden afgelopen week gehandhaafd en toonden nieuwe economische ramingen dat de inflatie verder afkoelt.

Tijdens haar persconferentie na het rentebesluit zette ECB-voorzitter Christine Lagarde de deur "enigszins open" naar een renteverlaging in juni, zei Carsten Brzeski van ING.

"Met een inflatie die geleidelijk daalt, maar niet onder de doelstelling uitkomt en een groei die later dit jaar terugkeert naar het potentiële niveau, bieden de macrovooruitzichten van de centrale bank echter niet veel ruimte voor een langere reeks renteverlagingen", denkt de econoom.

De kans op een renteverlaging in april is zo goed als verkeken, zeiden economen van Capital Economics. Zij wezen daarbij op de uitspraak van de ECB over de sterke loongroei.

Dit kan volgens Capital Economics als "licht hawkish" worden gezien, maar het zal de renteverwachtingen van de markt nauwelijks veranderen. Experts van State Street gaan uit van vier verlagingen van 25 basispunten door de ECB in 2024, vrijwel gelijk aan de huidige marktverwachting.

Op macro-economisch vlak was er afgelopen week verder aandacht voor inkoopdata voor de mondiale dienstensector. In China was opnieuw sprake van groei, net als in Japan.

In de eurozone groeide de dienstensector in februari licht, met een indexstand van 50,2. In Duitsland was de krimp wel groter, maar in Frankrijk was sprake van een duidelijke verbetering en in Italië en Spanje bleef de dienstensector flink groeien.

Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank merkte op dat de dienstensector in de eurozone een betere jaarstart kende dan verwacht. Hij noemde het een pluspunt dat bedrijven weer meer mensen willen aannemen.

In de VS groeide de dienstensector in februari minder hard maar wel meer dan verwacht. Volgens S&P Global rapporteerden de goederen- en dienstensectoren gezamenlijk de sterkste groei sinds juni vorig jaar, "wat duidt op nog een kwartaal van solide economische groei", zei econoom Chris Williamson van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstensector, zoals gemeten door ISM, daalde in februari wel harder dan verwacht.

De economische groeidoelen waarmee de Chinese overheid kwam, stelden teleur. Die geven aan "dat Beijing niet van plan is om de grote bazooka tevoorschijn te halen", aldus Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

Vrijdagnacht sprak de Amerikaanse president Joe Biden zijn State of the Union uit, waarin hij ook een aantal belastingplannen presenteerde voor wanneer hij wordt herkozen in november. Biden wil onder meer paal en perk stellen aan aftrekposten voor bedrijven en de belasting op aandeleninkoop verviervoudigen. Rijke huishoudens met een vermogen van meer dan 100 miljoen dollar wil Biden een belastingtarief opleggen van minimaal 25 procent op hun inkomen. Zijn waarschijnlijke uitdager in november, voormalig president Donald Trump, is juist een voorstander van belastingverlagingen voor bedrijven.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0960 en daarmee op weekbasis een procent hoger. Een vat WTI-olie kostte 78,60 dollar en werd daarmee op weekbasis anderhalf procent goedkoper.

Op de oliemarkt was er, zoals verwacht, afgelopen weekend een verlenging van de productiebeperkingen door de OPEC+ landen. Maar Rusland verraste door er vanaf juni nog een extra productievermindering van 500.000 vaten per dag bij te doen. Dat is net wanneer de vraag naar olie piekt, zei Philippe Gijsels, hoofdstrateeg bij BNP Paribas Fortis in een commentaar.

De olieprijs profiteerde niet, "omdat iedereen zich terecht afvraagt wat de commentaren van Rusland in de praktijk echt waard zullen zijn. Maar zoals al eerder vermeld, zou het ons niet verwonderen dat Rusland de energieprijzen in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen wel eens de hoogte zou kunnen proberen in te jagen om zo de uitslag te beïnvloeden", vulde Gijsels aan.

Stijgers en dalers

ING ging afgelopen week aan kop in de AEX, met een winst van 6 procent. Financials deden sowieso goede zaken, want ook ASR, NN Group en Aegon wonnen op weekbasis terrein. Alleen ABN AMRO viel uit de toon, met een verlies van een procent.

ASMI en ASML zaten ook in de lift, met weekwinsten van respectievelijk 1,4 en 3,3 procent. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel op ASMI met handhaving van het koopadvies. Deutsche Bank denkt dat de orders bij ASMI in de tweede helft van 2024 zullen aantrekken, onder meer door het beoogde succes van 2 nanometer met GAA, hetgeen een groeivertraging in China kan compenseren, terwijl berichten dat Apple orders zal uitstellen voorbarig lijken te zijn geweest.

Besi was hekkensluiter in de AEX met een verlies van 11,3 procent op weekbasis. Mogelijk wordt de adoptie van hybrid bonding in DRAM vertraagd, aldus een analist van ING. Van Lanschot Kempen verlaagde het advies van Kopen naar Houden. Kempen meent dat de marktverwachtingen voor Besi inmiddels wat te hoog zijn opgelopen, na de sterke koersrally in de voorbije maanden.

IMCD won 5,6 procent. Jefferies haalde het aandeel van de kooplijst. De vooruitzichten voor het boekjaar 2024 zijn volgens analist David Kerstens "gematigd", met weinig zichtbaarheid en een vergelijkingsbasis die in het eerste kwartaal lastiger zal zijn. JPMorgan zette juist een koopadvies op het aandeel. De analisten wezen op de "substantieel" betere resultaten van IMCD in het vierde kwartaal. Ook merkte JPMorgan op dat de macro-economische indicatoren zijn verbeterd dit jaar.

Heineken werd op de kooplijst gezet van Barclays en het koersdoel werd verhoogd van 81 naar 101 euro. De Britse bank verwacht dat 2024, na vele jaren van teleurstellingen, een beter jaar zal worden voor Heineken. Het aandeel steeg op weekbasis 1,8 procent.

In de AMX deed Signify goede zaken, met een winst van 4,1 procent, terwijl Just Eat Takeaway 11,7 procent moest laten gaan.

CTP, dat de boeken opende, won 5,8 procent en voerde daarmee de index aan. Analisten wezen op een solide groei bij CTP, die aanhoudt. Verder waren er weinig verrassingen. KBC Securities verhoogde het koersdoel met een ongewijzigde koopaanbeveling. Volgens de analisten blijft CTP "op topsnelheid" draaien.

Jefferies verhoogde het koersdoel voor Fugro van 22,50 naar 26,50 euro met een onveranderd koopadvies. Op basis van de jaarcijfers besloot de bank om de taxaties voor de EBIT met 18 procent te verhogen voor de periode 2024 tot en met 2027. Verder gunde Index Masela een groot contact aan Fugro. De bodemonderzoeker gaf in het persbericht geen opdrachtwaarde aan, maar op vragen van ABM Financial News liet een woordvoerder weten dat het om "tientallen miljoenen" gaat. Het aandeel won op weekbasis 3,7 procent.

Corbion schreef afgelopen week 2,7 procent bij. De producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën droeg Peter Kazius voor als nieuwe CFO.

Basic-Fit daalde 8,1 procent. Barclays verlaagde het advies van Overwogen naar Gelijkgewogen. Het koersdoel ging van 35,00 naar 28,00 euro. De Britse bank blijft van mening dat de kansen op lange termijn groot blijven, maar werd wat terughoudender over het winstmoment op korte en middellange termijn. De expansie in Duitsland zal volgens de analist een lastiger verhaal worden dan in Frankrijk, terwijl er in Spanje nieuwe concurrentie dreigt. Basic-Fit opent komende week de boeken.

TKH daalde 3,5 procent na het openen van de boeken. Degroof Petercam wees erop dat TKH langer nodig heeft om de margedoelstelling te bereiken die oorspronkelijk was vastgesteld voor 2025.

In de AScX verloor Vivoryon een groot deel van zijn waarde. Maandag alleen al daalde het aandeel ruim 90 procent. Een klinisch onderzoek van Vivoryon naar zijn middel varoglumastat tegen de ziekte van Alzheimer heeft geen statistisch significante verbetering laten zien op cognitief gebied en daarmee werd het primaire doel niet gehaald. Analisten van Jefferies benadrukten dat het risico van het aandeel Vivoryon altijd hoog was. Jefferies verlaagde ook het koersdoel voor het aandeel met 96 procent, tot 0,70 euro. Aandeelhouder GS&P Kapitalanlagegesellschaft bouwde het belang 4 maart helemaal af, werd woensdag bekend. Op weekbasis verloor het aandeel 94 procent bij een slotkoers van 0,51 euro op vrijdag.

CM.com daalde afgelopen week 11,3 procent. Heijmans was koploper in de AScX, met een plus van liefst 10,9 procent. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor Heijmans van 18,50 naar 25,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Kepler is te spreken over de resultaten waarmee de bouwer vorige week kwam en de outlook voor dit jaar.

Het lokaal genoteerde Envipco kwam ook met cijfers en steeg 52 procent. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 165 procent, van 13,4 miljoen euro naar 35,4 miljoen euro. Nieuwe Europese regels voor de verplichte inzameling van plastic flesjes en blikjes bieden beleggers nog meer zekerheid dat de statiegeldmachines van Envipco de toekomst hebben, zei CEO Simon Bolton donderdag in gesprek met ABM Financial News.