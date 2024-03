Biden steunt verbod of verkoop TikTok in de VS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag gezegd dat hij een wetsvoorstel zal ondertekenen om de populaire video-app TikTok te verbieden in de Verenigde Staten of de verkoop ervan af te dwingen, als er genoeg stemmen zijn in het Congres. Dit meldde The Wall Street Journal zaterdag. Toen verslaggevers de president vrijdag vroegen of hij het TikTok-wetsvoorstel zou steunen als het op zijn bureau terecht zou komen, zei Biden: "Als ze het aannemen, zal ik het ondertekenen." Amerikaanse wetgevers proberen TikTok te verbieden in de VS omdat zij vinden dat er nationale veiligheidsrisico's zijn verbonden aan het gebruik van de app. Een wetsvoorstel, dat naar verwachting komende woensdag door het Huis van Afgevaardigden wordt aangenomen, zou in de Amerikaanse Senaat wel op meer tegenstand kunnen rekenen. TikTok zelf ging afgelopen week al in de tegenaanval. Gebruikers van de app, waar meer dan 170 miljoen Amerikanen toegang tot hebben, kregen donderdag meldingen te zien waarin ze werden aangespoord om een klacht in te dienen over het wetsvoorstel bij hun vertegenwoordiger in het Huis van Afgevaardigden. Vervolgens liet de app mensen met een paar drukken op de knop hun vertegenwoordiger bellen. De campagne van TikTok overstelpte al snel de telefoonlijnen van sommige congreskantoren. TikTok ligt ook in Europa onder vuur. Vorige maand werd bekend dat de Europese Commissie een diepgaand onderzoek is gestart naar het mogelijk schenden van de Digital Services Act. Universal Music Group, met een beursnotering in Amsterdam, wist eind januari geen deal met TikTok te bereiken over de financiële compensatie voor het gebruik van de muziek van artiesten van het label op de app. Daarbij beschuldigde UMG TikTok van oneerlijke praktijken en intimidatie. Ook zou TikTok weinig moeite doen om de enorme hoeveelheden inhoud op zijn platform aan te pakken die inbreuk maken op de muziekrechten van de artiesten van UMG, zei het muziekbedrijf. "Ofwel ze proberen onze kwetsbare artiesten te raken en ons te intimideren om een slechte deal te tekenen […] Maar dat zullen we nooit doen." TikTok reageerde fel op de uitlatingen van UMG. "Het is erg jammer en teleurstellend dat Universal Music Group hun eigen hebzucht boven de belangen van hun artiesten en songwriters heeft gesteld", liet TikTok destijds weten. Bron: ABM Financial News

