Consumentenprijzen China stijgen weer

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in China zijn in februari gestegen, terwijl de producentenprijzen opnieuw daalden. Dit bleek zaterdag uit cijfers van het Chinese bureau voor de statistiek.

Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen vorige maand met 0,7 procent, waar economen een prijsstijging van 0,3 procent voorzagen. Dit kwam vooral door een stijging van de diensteninflatie in een periode waarin Chinees Nieuwjaar werd gevierd.

In januari was nog sprake van een daling van de Chinese consumentenprijzen met 0,8 procent, toen de sterkste afname op maandbasis in 14 jaar.

De kerninflatie kwam in februari uit op 1,1 procent, waarbij de voedselprijzen veel minder hard daalden, met 0,9 procent, tegenover een daling van bijna 6 procent in januari.

Op maandbasis stegen de consumentenprijzen in China in februari met 1,0 procent. In januari stegen de prijzen met 0,3 procent.

Per saldo leverde dat in de eerste twee maanden van 2024 een stabiele inflatie op in China.

Producentenprijzen blijven dalen

De Chinese producentenprijzen daalden in februari met 0,2 procent op maandbasis, net als in januari.

Op jaarbasis was sprake van een prijsdaling van 2,7 procent. In januari daalden de Chinese producentenprijzen met 2,5 procent. In de eerste twee maanden van 2024 daalden de producentenprijzen gemiddeld met 2,6 procent.