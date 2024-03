Wall Street lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten, na een sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,7 procent tot 5.123,69 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 38.722,69 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 16.085,11 punten. Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de werkgelegenheid in februari met een banengroei van 275.000 banen harder is gegroeid dan verwacht. De markt rekende op een stijging van 198.000 banen. Echter, voor december werd de banengroei aangepast van 333.000 naar 290.000. Voor januari werd deze aangepast van de toen zeer verrassende 353.000 naar 229.000. De werkloosheid kwam uit op 3,9 procent tegen 3,7 procent een maand eerder, terwijl de lonen op jaarbasis met 4,3 procent stegen naar 34,57 dollar per uur. "Het rapport duidt op een geleidelijke afkoeling ondanks de sterke banengroei [van februari], zei ING. "De grote neerwaartse herzieningen [voor januari en december], zwakke lonen en stijgende werkloosheid duiden erop dat de situatie niet zo robuust is als de [gerapporteerde] banengroei van februari doet vermoeden, oordeelde de bank. "Ik ben eerlijk gezegd verlamd. Ik zou niet weten waar ik op moet wijzen. Dit is een dubbelzinnig rapport", zei econoom Mohamed El-Erian. "Mensen zullen in dit rapport zien wat ze willen zien", voegde hij toe. De april-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,92 dollar lager op 78,01 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0935. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0958 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0946 op de borden. Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS geen publicaties geagendeerd. Bedrijfsnieuws Chipproducent Broadcom noteerde ruim 6,0 procent lager. De resultaten waren weliswaar beter dan verwacht, maar de outlook werd gehandhaafd en dat leek de markt teleur te stellen. Sectorgenoot Nvidia daalde bijna 5,0 procent. Een andere concurrent, Marvell Technology, kwam donderdag nabeurs met een voor Wall Street teleurstellende outlook. Het aandeel daalde bijna 11 procent. Techbedrijf BigBear.ai stelde teleur met de kwartaalcijfers en verloor meer dan 30 procent. De resultaten van retailer Costco waren gemengd, met een hoger dan verwachte winst maar een tegenvallende omzet. Het aandeel daalde circa 7,5 procent. DocuSign, het softwarebedrijf dat zich specialiseert in elektronische handtekeningen, kwam met beter dan verwachte cijfers en noteerde ruim 4 procent hoger. Kledingretailer Gap behaalde afgelopen kwartaal een hogere winst. Het aandeel won ruim 7 procent. Supermarktketen Kroger steeg donderdag nog 10 procent, na het openen van de boeken en noteerde vrijdag bijna 1 procent hoger. Bron: ABM Financial News

