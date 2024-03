Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag lager gesloten, na een sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport. De olieprijzen breidden de eerdere verliezen uit nadat uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de werkgelegenheid in februari met een banengroei van 275.000 banen harder is gegroeid dan verwacht. De markt rekende op een stijging van 198.000 banen. Echter, voor december werd de banengroei aangepast van 333.000 naar 290.000. Voor januari werd deze aangepast van de toen zeer verrassende 353.000 naar 229.000. De werkloosheid kwam uit op 3,9 procent tegen 3,7 procent een maand eerder, terwijl de lonen op jaarbasis met 4,3 procent stegen naar 34,57 dollar per uur. Het banenrapport bevatte enerzijds goed nieuws, waaronder de banengroei van 275.000 banen in februari, maar in de data zaten anderzijds ook de [neerwaartse] herzieningen van de gerapporteerde cijfers voor januari en december verborgen, en een stijging van het werkloosheidspercentage tot 3,9 procent, zei marktanalist Gary Cunningham van Tradition Energy. "Dat geeft voor velen aan dat de baanzekerheid afneemt en dat kan zich uiten in een kleinere kans om op vakantie te gaan en te reizen, wat op zijn beurt weer wijst op een lagere vraag naar olie in de VS", voegde hij toe. "Over het algemeen zit olie gevangen tussen de steun van de langdurige productieverlagingen door OPEC+ en twijfels over de mondiale vraag", aldus Cunningham. De april-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,92 dollar lager op 78,01 dollar. Bron: ABM Financial News

