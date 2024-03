Europese beurzen verdeeld gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag verdeeld gesloten, na een sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot vlak op 503,26 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,2 procent op 17.814,51 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op 8.028,01 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent lager op 7.659,74 punten.

Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de werkgelegenheid in februari met een banengroei van 275.000 banen harder groeide dan verwacht. De markt rekende op een stijging van 198.000 banen. Maar voor januari en december werd de groei flink neerwaarts bijgesteld.

De werkloosheid kwam uit op 3,9 procent tegen 3,7 procent een maand eerder, terwijl de lonen op jaarbasis met 4,3 procent stegen naar 34,57 dollar per uur.

Er is sprake van een stabiele groei en dat is goed nieuws voor wie op een renteverlaging wacht, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. Met dit rapport is voor de Fed niets in de weg komen te liggen om de rente in juni te verlagen, concludeerde hij.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de economie in de eurozone in het vierde kwartaal stabiel is gebleven ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis groeide de economie in het vierde kwartaal wel met 0,1 procent.

De productie van de Duitse industrie is in januari op maandbasis gestegen met 1,0 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 5,5 procent. De Duitse producentenprijzen daalden in januari op jaarbasis met 4,4 procent, na een daling met 5,1 procent in december.

De olieprijs noteerde vrijdag 1,3 procent lager op 77,92 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0943. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0947 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0946 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Besi daalde vrijdag in Amsterdam circa 16 procent. Een Koreaans mediabericht repte van mogelijke vertraging van de adoptie van hybrid bonding bij high bandwidth memory. Als dit klopt, dan betekent dit dat oude assemblagemachines hergebruikt kunnen worden, en dat grote investeringen in nieuwe machines niet nodig zijn, zei analist Marc Hesselink van ING. "Dat impliceert dat de adoptie van hybrid bonding in DRAM tenminste wordt uitgesteld tot na 2025".

Het aandeel HelloFresh verloor vrijdag ruim 42 procent, na een tegenvallende kwartaalupdate van donderdagavond. HelloFresh liet zijn doelstellingen voor de middellange termijn vallen. En door investeringen in onder meer de uitbreiding van zijn productiecapaciteit en hoge marketingkosten denkt het bedrijf dit jaar verlies te lijden.

Vivendi bracht over 2023 beter dan verwachte resultaten naar buiten en sprak van een goede jaarstart. Niettemin lijkt de eventuele opsplitsing de aandacht nogal af te leiden, aldus Barclays. Het bedrijf moet in vier delen verder gaan op een termijn van één tot anderhalf jaar, gerekend vanaf afgelopen december. Vivendi noteerde vrijdag 2,3 procent lager.

Airbus heeft vorige maand 49 vliegtuigen afgeleverd aan 28 afnemers en twee nieuwe orders binnengehaald. In januari van dit jaar werden door de vliegtuigbouwer 30 toestellen verkocht. Het aandeel sloot 0,2 procent lager.

Alstom haalde een nieuwe metro-order in Frankrijk binnen van 800 miljoen euro. Alstom noteerde vrijdag 0,5 procent lager.

Het Duitse Continental blijft volgens zakenbank Berenberg de moeite waard ondanks onzekerheden in de vraag voor dit jaar en een zwak vierde kwartaal. Volgens Berenberg is Continental met een programma om kosten te besparen goed in staat de resultaatvorming te beschermen. Het aandeel noteerde 2,5 procent lager.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 5.156,12 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood.