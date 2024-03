Besi onderuit in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag lager geëindigd, na het recordslot een dag eerder. De AEX daalde richting het weekend 0,8 procent tot 861,96 punten.

Op weekbasis won de hoofdindex wel 0,9 procent, na de hoorzitting van Fed-voorzitter Jerome Powell in het Amerikaans Congres en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

Vrijdag stond de handelsdag vooral in het teken van het Amerikaanse banenrapport. In februari kwamen er 275.000 banen bij, waar de markt rekende op 198.000 nieuwe banen. De werkloosheid steeg naar 3,9 procent, waar een stabiel percentage van 3,7 procent werd verwacht. Wel werd de groei in januari en december flink neerwaarts bijgesteld.

De loongroei, voor de Fed ook een belangrijke indicator, bedroeg afgelopen maand 4,3 procent op jaarbasis. Dat was in januari nog circa 4,5 procent. Het uurloon steeg op maandbasis met 0,1 procent, tegenover 0,6 procent in januari.

De banengroei was in februari sterker dan verwacht, terwijl de cijfers over december en januari neerwaarts werden bijgesteld, waardoor per saldo sprake is van een stabiele groei, en dat is goed nieuws voor wie op een renteverlaging wacht, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

"Hieruit blijkt dat de economie zijn gangetje gaat", aldus Marey. "De stijging van de uurlonen lijkt binnen de werkbare bandbreedte van de Fed te liggen, waarmee voor de Fed met dit rapport niets in de weg is komen te liggen om de rente in juni te verlagen", volgens de marktanalist.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag ook bekend dat de industriële productie in Duitsland in januari is gestegen, terwijl de producentenprijzen verder zijn gedaald. De economie van de eurozone maakte in het vierde kwartaal een pas op de plaats.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,10 procent en de euro/dollar steeg naar 1,0943. De olieprijs daalde tot 78 dollar.

Stijgers en dalers

DSM-Firmenich ging aan kop in de AEX met een winst van 1,2 procent. Exor en ING wonnen beide 1,1 procent.

Besi was hekkensluiter met een verlies van ruim 16 procent. Mogelijk wordt de adoptie van hybrid bonding in DRAM vertraagd, aldus een analist van ING. Van Lanschot Kempen verlaagde het advies van Kopen naar Houden. Analist Nikos Kolokotronis meent dat de marktverwachtingen voor Besi inmiddels wat te hoog zijn opgelopen, na de sterke koersrally in de voorbije maanden.

Ook ASML en ASMI daalden, met verliezen van respectievelijk 2,7 en 3,8 procent.

CTP deed een dag na het presenteren van de cijfers opnieuw goede zaken in de AMX, met een plus van 4,4 procent. Aperam won 1,9 procent. Corbion leverde 3 procent in. Ook TKH en Basic-Fit stonden onder druk. Berenberg verlaagde het koersdoel voor TKH van 54,00 naar 50,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies.

NSI was koploper in de AScX met een plus van 1,8 procent na de bekendmaking dat Elke Snijder de nieuwe financieel directeur wordt. Kendrion en Accsys stegen beide 1,6 procent.

Vivoryon sloot vrijdag bijna 15 procent lager op 0,51 euro. Op weekbasis verloor het aandeel zo'n 94 procent nadat maandag bekend werd dat een klinisch onderzoek met varoglumastat tegen Alzheimer geen statistisch significante verbetering heeft laten zien op cognitief gebied. Daarmee werd het primaire doel niet gehaald.

Lucas Bols verloor richting het weekend 5,6 procent en Ebusco 4,8 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot overwegend in het rood.