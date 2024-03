Modeketen Prada flink in de lift na cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Prada heeft in 2023 hogere resultaten behaald die ook beter waren dan verwacht. Dit bleek uit de gepubliceerde jaarcijfers. Prada boekte afgelopen jaar een omzetstijging van 17 procent op basis van constante wisselkoersen, waarmee de omzet uitkwam op 4,7 miljard euro. De nettowinst steeg met 44 procent op jaarbasis naar 671 miljoen euro. Volgens een consensus van Visible Alpha overtroffen de omzet en winst de verwachtingen van analisten. Klanten gaven meer geld uit aan de merken Prada en Miu Miu. De detailhandelsverkopen, die het leeuwendeel van de omzet van Prada vertegenwoordigen, stegen bij constante wisselkoersen met 17 procent. De sterke prestaties van Prada komen nadat eerder andere Europese giganten in luxegoederen ook al zeiden dat ze verbeterende trends zien na maanden van afnemende verkopen in de hele sector. "We hebben met succes onze ambities voor 2023 waargemaakt", zei CEO Andrea Guerra van prada in een toelichting. "De productiviteit en winstgevendheid van de detailhandel zijn voor het derde achtereenvolgende jaar verbeterd, dankzij opnieuw een sterke dubbelcijferige vergelijkbare groei." "Vooruitkijkend zijn we ons bewust van deze hoge vergelijkingsbasis en van de aanhoudende macro- en geopolitieke onzekerheden. Tegen deze achtergrond blijft het onze prioriteit voor 2024 om de wenselijkheid van merken en uitmuntende detailhandel verder te stimuleren", aldus de topman. De in Hongkong genoteerde aandelen van de Italiaanse luxemodegigant sloten vrijdag bijna 15 procent hoger, wat Prada een marktwaarde opleverde van bijna 163,51 miljard Hongkong dollar, wat overeenkomt met ongeveer 20,9 miljard Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.