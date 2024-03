Rabo: Amerikaanse banengroei duidt op stabiele groeitrend

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei is in februari sterker gestegen dan verwacht, terwijl de cijfers over december en januari neerwaarts werden bijgesteld, waardoor per saldo sprake is van een stabiele groei, en dat is goed nieuws voor wie op een renteverlaging wacht. Dit concludeerde marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"Hieruit blijkt dat de economie zijn gangetje gaat", aldus Marey. "De werkloosheid van 3,9 procent volgt uit de enquête onder huishoudens waar een daling van het aantal banen met 184.000 uit naar voren trad. Die twee getallen hebben eigenlijk niets uit te staan met de groei met 275.000 banen. De stijging van de uurlonen lijkt binnen de werkbare bandbreedte van de Fed te liggen, waarmee voor de Fed met dit rapport niets in de weg is komen te liggen om de rente in juni te verlagen", aldus Marey.

De uurlonen stegen op jaarbasis met 4,3 procent, waarvoor een plus van 4,4 procent was voorzien.

De euro/dollar steeg na het banenrapport 0,2 procent naar 1,0979.

