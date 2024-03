Wall Street richting lichtgroene opening na banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lichtgroene opening tegemoet, nadat het belangrijke banenrapport een sterkere groei van de werkgelegenheid toonde dan verwacht, maar ook een afnemende loongroei. In aanloop naar de openingsbel in New York noteerden de futures op de S&P 500 0,1 procent in de plus, maar de koersen waren zeer beweeglijk.

Donderdag sloot Wall Street met nieuwe records voor de S&P en Nasdaq. Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell benadrukte in zijn hoorzitting voor de Amerikaanse Senaat dat de centrale bank zal wachten met een renteverlaging totdat het inflatiedoel van 2 procent binnen handbereik is.

"Dit keer voegde Powell echter toe dat de Fed dicht bij het vertrouwen is dat nodig is om tot een renteverlaging over te gaan", zei beleggingsspecialist Kevin Verstraete van online broker Lynx.

Vrijdagnacht sprak de Amerikaanse president Joe Biden zijn State of the Union uit, waarin hij ook een aantal belastingplannen presenteerde voor wanneer hij wordt herkozen in november. Biden wil onder meer paal en perk stellen aan aftrekposten voor bedrijven en de belasting op aandeleninkoop verviervoudigen. Rijke huishoudens met een vermogen van meer dan 100 miljoen dollar wil Biden een belastingtarief opleggen van minimaal 25 procent op hun inkomen.

Zijn waarschijnlijke uitdager in november, voormalig president Donald Trump, is juist een voorstander van belastingverlagingen voor bedrijven.

Vrijdag staat de handelsdag vooral in het teken van het Amerikaanse banenrapport. In februari kwamen er 275.000 banen bij, waar de markt rekende op 198.000 nieuwe banen. De werkloosheid steeg naar 3,9 procent, waar een stabiel percentage van 3,7 procent werd verwacht. Wel werd de groei in januari en december flink neerwaarts bijgesteld.

De loongroei, voor de Fed ook een belangrijke indicator, bedroeg afgelopen maand 4,3 procent op jaarbasis. Dat was in januari nog circa 4,5 procent.

Het uurloon steeg op maandbasis met 0,1 procent, tegenover 0,6 procent in januari. "Alles boven de 0,3 procent wordt gezien als buitensporig en mogelijk schadelijk voor mogelijke renteverlagingen", zei expert Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild in een vooruitblik.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde na de banencijfers tot 4,06 procent. De euro/dollar handelde licht hoger op 1,0970. WTI-olie werd een half procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Chipproducent Broadcom noteerde voorbeurs 2 procent lager. De resultaten waren weliswaar beter dan verwacht, maar de outlook werd gehandhaafd en dat leek de markt teleur te stellen. Sectorgenoot Nvidia gaat vrijdag een 2,5 procent hogere opening tegemoet en noteert op weekbasis ruim 12 procent in de plus.

Een andere concurrent, Marvell Technology, kwam donderdag nabeurs met een voor Wall Street teleurstellende outlook. Het aandeel daalde voorbeurs 6 procent.

Techbedrijf BigBear.ai stelde teleur met de kwartaalcijfers en gaat vrijdag een 21 procent lagere opening tegemoet.

De resultaten van retailer Costco waren gemengd, met een hoger dan verwachte winst maar een tegenvallende omzet. Het aandeel daalde 4 procent in de voorbeurshandel.

DocuSign, het softwarebedrijf dat zich specialiseert in elektronische handtekeningen, kwam met beter dan verwachte cijfers en steeg voor de openingsbel met zo'n 9 procent.

Kledingretailer Gap behaalde afgelopen kwartaal een hogere winst. Het aandeel steeg in de elektronische handel voorbeurs ruim 8 procent.

Supermarktketen Kroger steeg donderdag nog 10 procent, na het openen van de boeken, maar leverde vrijdag in de voorbeurshandel licht in.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 1,0 procent tot 5.157,36 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 38.791,35 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 16.273,38 punten.