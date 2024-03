Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag verdeeld, na een paar recordslot op Wall Street en in aanloop naar het Amerikaanse arbeidsrapport over februari.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van nog geen 0,1 procent op 504,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 17.836,15 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,2 procent met een stand van 8.033,54 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.674,73 punten.

Voor de banengroei over februari in de VS wordt uitgegaan van 198.000 banen. In januari was de groei nog 353.000. De lonen worden verwacht met 0,2 procent op maandbasis te zijn gestegen. Op jaarbasis wordt een uurloonstijging verwacht van 4,4 procent tegen 4,48 procent een maand eerder.

"Tenzij het banenrapport uitzonderlijk sterk is, lijkt een wijziging in de verwachting ten aanzien van het rentebeleid van de Fed nier erg waarschijnlijk", aldus IG vrijdag in een vooruitblik.

De Duitse producentenprijzen lieten over januari op jaarbasis een daling met 4,4 procent zien en daarmee daalden de prijzen minder hard dan in december. De Duitse industrie produceerde in januari op jaarbasis 5,5 procent minder. De verwachting hiervoor lag op een afname met 6,0 procent.

De groei van de economie van de eurozone kwam over het vierde kwartaal in een definitieve meting uit op 0,1 procent op jaarbasis. Dit was gelijk aan de voorlopige meting.

Olie werd vrijdag iets goedkoper. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 78,84 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 82,86 dollar werd betaald, een daling met eveneens 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0936. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0947 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0945 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Besi daalde vrijdag 5,8 procent. In de Koreaanse pers zou een artikel zijn verschenen waarin weer wordt verwezen naar een ander artikel en waarin twijfels worden geuit bij high bandwidth memory, waardoor SK Hynix en Samsung mogelijk hun plannen met hybrid bonding zouden kunnen vertragen. Als dit klopt, dan betekent dit dat oude assemblagemachines hergebruikt kunnen worden, en dat grote investeringen in nieuwe machines niet nodig zijn, zei analist Marc Hesselink van ING. "Dat impliceert dat de adoptie van hybrid bonding in DRAM tenminste wordt uitgesteld tot na 2025".

Het aandeel HelloFresh verloor vrijdag 42,6 procent, na een tegenvallende kwartaalupdate van donderdagavond. HelloFresh liet zijn doelstellingen voor de middellange termijn vallen. En door investeringen in onder meer de uitbreiding van zijn productiecapaciteit en hoge marketingkosten denkt het bedrijf dit jaar verlies te lijden.

Vivendi bracht over 2023 beter dan verwachte resultaten naar buiten en sprak van een goede jaarstart. Niettemin lijkt de eventuele opsplitsing de aandacht nogal af te leiden, aldus Barclays. Het bedrijf moet in vier delen verder gaan op een termijn van één tot anderhalf jaar, gerekend vanaf afgelopen december. Vivendi noteerde vrijdag 1,5 procent lager.

Airbus heeft vorige maand 49 vliegtuigen afgeleverd aan 28 afnemers en twee nieuwe orders binnengehaald. In januari van dit jaar werden door de vliegtuigbouwer 30 toestellen verkocht. De koers noteerde 0,4 procent lager.

Alstom haalde een nieuwe metro-order in Frankrijk binnen van 800 miljoen euro. De koers noteerde vrijdag 0,2 procent hoger.

Het Duitse Continental blijft volgens zakenbank Berenberg de moeite waard ondanks onzekerheden in de vraag voor dit jaar en een zwak vierde kwartaal. Volgens Berenberg is Continental met een programma om kosten te besparen goed in staat de resultaatvorming te beschermen. Het aandeel noteerde 0,2 procent lager.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg donderdag 1,0 procent tot 5.157,36 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 38.791,35 punten en de Nasdaq noteerde 1,5 procent hoger op 16.273,38 punten. De slotnoteringen voor de DJIA en de S&P 500 index betekenden nieuwe 'all time highs'.