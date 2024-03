AEX hoger in aanloop naar banencijfers VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger, in aanloop naar de belangrijke banencijfers vanmiddag in de VS en nog meeliftend op de nieuwe records van de S&P 500 en de Nasdaq op donderdagavond. Ook Azië had er zin in en noteerde vrijdag eensgezind hoger.

Rond de klok van twaalf uur won de AEX 0,2 procent op 870,04 punten.

De handelsdag stond gisteren in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Conform de verwachting werden de rentes donderdag gehandhaafd. De ECB werd wel positiever over de ontwikkeling van de inflatie, maar blijft voorlopig gefocust op inkomende macrodata, die een afkoelende inflatie richting de doelstelling van 2 procent moeten bevestigen.

Tijdens haar persconferentie zette ECB-voorzitter Christine Lagarde de deur "enigszins open" naar een renteverlaging in juni, zei econoom Carsten Brzeski van ING.

Fed-voorzitter Jerome Powell verscheen daarnaast woensdag en donderdag voor zijn halfjaarlijkse hoorzitting in het Amerikaanse Congres en gaf aan dat een eerste renteverlaging ergens dit jaar nog steeds waarschijnlijk is.

De markten zinspelen nu op juni en zorgden ondanks de taaie inflatie en mogelijke vertraging van de rentedalingen voor veel enthousiasme onder beleggers, waarbij de technologiefondsen zoals gebruikelijk de laatste tijd de kar trekken.

De ogen zijn vandaag vooral gericht op het officiële Amerikaanse banenrapport. Beleggers hopen met het oog op een eerste renteverlaging op een niet al te sterk rapport, in combinatie met een afnemende loondruk. Er wordt gerekend op een banengroei van 198.000 en een werkloosheid van 3,7 procent.

Verder werd bekend dat de producentenprijzen in Duitsland in januari op jaarbasis verder zijn gedaald en dat de industriële productie op maandbasis was gestegen. Volgens econoom Brzeski zijn er tekenen dat de bodem is bereikt, "maar de cijfers wijzen nog steeds op een nieuwe economische krimp in het eerste kwartaal van het jaar."

De economie in de eurozone is in het vierde kwartaal stabiel gebleven ten opzichte van het derde kwartaal.

De prijs van een vat Brent olie steeg licht met 0,2 procent naar 83,08 dollar. De euro/dollar daalde fractioneel naar 1,0934.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen gingen ING en IMCD aan kop met winsten van 1,2 en 1,1 procent. De grootste negatieve uitschieter was Besi met een koersdaling van 5,9 procent. Mogelijk wordt de adoptie van hybrid bonding in DRAM vertraagd, aldus een analist van ING.

ASMI verloor 1,4 procent, maar ASML won licht terrein.

In de AMX ging CTP aan kop met een stijging van 3 procent. Donderdag presteerde het aandeel ook al goed, na de jaarcijfers. TKH en Corbion bungelden vanochtend onderaan met verliezen van circa 2 procent. TKH kreeg een koersdoelverlaging van Berenberg.

In de AScX won Accsys 1,6 procent. Vivoryon verloor maar liefst 5,5 procent en zette daarmee de dalende trend door. CM.com en Ebusco verloren ook circa 3 procent.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg donderdag 1,0 procent tot 5.157,36 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 38.791,35 punten en de Nasdaq noteerde 1,5 procent hoger op 16.273,38 punten.