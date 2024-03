Valuta: dollar omlaag na uitspraken Powell

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag behoorlijk hoger dan donderdag aan het einde van de ochtend, nadat de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, donderdag tegenover de Senaat het moment waarop de Fed over zou kunnen gaan tot een renteverlaging net even iets meer houvast in de agenda daarvoor meegaf.

"Dat optreden was van een belangrijke betekenis voor de dollarkoers", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Daarmee komt alle aandacht vrijdag te liggen bij het Amerikaanse banenrapport over februari. Bij opmerkelijke afwijkingen aan de bovenkant bij banengroei, werkloosheid en/of loonontwikkelingen bestaat de kans dat de dollar toch weer aantrekt", aldus Erdmann.

Powell gaf donderdag tegenover de leden van de Amerikaanse Senaat aan dat de centrale bank niet ver is verwijderd van de mogelijkheid de rente te verlagen en dat de rentestanden boven het niveau liggen voor een fase waarin sprake is van een milde inflatie en gematigde groei.

Daarmee zette Powell een stap extra ten opzichte van de verantwoording die hij woensdag aflegde tegenover het Huis van Afgevaardigden, waar hij aangaf dat de Fed uitkijkt naar het moment dat het meer vertrouwen kan hebben in een inflatie die doorslaggevend naar 2,0 procent beweegt. "Als we dat vertrouwen krijgen aangereikt, zijn we niet ver meer af van een renteverlaging, ook om te voorkomen dat de economie van de VS in een recessie verzeild raakt", aldus de voorzitter.

De voorzitter van de Fed van Cleveland, Loretta Mester, zei donderdag dat de Fed geen haast hoeft te hebben om de rente te verlagen, gezien de goede staat waarin de Amerikaanse economie zich bevindt, volgens de in juni van dit jaar opstappende en dit jaar stemhebbende bestuurder. Mester herhaalde donderdag dat het een vergissing zou zijn als de Fed te snel overgaat tot verlaging van het belangrijkste rentetarief, waarbij zij verwees naar de Amerikaanse inflatie over januari. Afhankelijk van de ontwikkeling van de inflatie en de economische ontwikkelingen verwacht Mester later dit jaar wel een renteverlaging, waarna de Fed de rente geleidelijk aan verder kan verlagen.

De Europese Centrale Bank lijkt zich ondertussen op te maken voor een eerste renteverlaging in juni. Hierop leek voorzitter Christine Lagarde te hinten in haar toelichting op het rentebesluit donderdag.

"We weten iets meer in april, maar veel meer in juni", zei Lagarde, doelend op de macro-economische cijfers die tot die tijd nog binnenkomen. In juni komt de ECB bovendien met nieuwe economische ramingen.

De centrale bank deed dat donderdag ook al. De inflatie in de eurozone zal dit jaar uitkomen op 2,3 procent, tegen een raming van 2,7 procent in december. Ook de kerninflatie koelt verder af, maar de ECB blijft voorzichtig.

Volgens Lagarde sprak de ECB donderdag tijdens haar vergadering niet over renteverlagingen en begint de discussie over eventuele aanpassingen in het monetaire beleid pas net.

Lagarde gaf ook aan dat de centrale bank niet afhankelijk is van de Amerikaanse Fed bij het bepalen van zijn monetaire beleid. "We zullen onafhankelijk van de Fed handelen indien nodig", aldus Lagarde, die verder benadrukte dat de ECB "zal doen wat we moeten doen wanneer we het moeten doen."

Voor de banengroei over februari in de VS wordt uitgegaan van 198.000 banen tegen 353.000 in januari. De lonen worden verwacht met 0,2 procent op maandbasis te zijn opgelopen. In januari kwam de stijging op maandbasis uit op 0,55 procent. Op jaarbasis wordt een uurloonstijging verwacht van 4,4 procent tegen 4,48 procent een maand eerder op jaarbasis.

De Duitse producentenprijzen lieten over januari op jaarbasis een daling met 4,4 procent zien en daarmee daalden deze prijzen minder hard dan in december op jaarbasis toen de afname uitkwam op 5,1 procent. De Duitse industrie produceerde in januari op jaarbasis 5,5 procent minder. De verwachting hiervoor lag op een afname met 6,0 procent.

De groei van de economie van de eurozone kwam over het vierde kwartaal in een definitieve meting uit op 0,1 procent op jaarbasis. Dit was gelijk aan de voorlopige meting. De groei van de economie van de muntunie over 2023 onderging wel een wijziging: die ging van 0,5 procent naar 0,4 procent, terwijl voor het derde kwartaal de groei op jaarbasis werd gewijzigd van ongewijzigd naar een groei met 0,1 procent.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,0935 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8524 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2827 dollar.