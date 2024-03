Bloomberg: China zet chipfonds van meer dan 27 miljard dollar op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China is bezig om meer dan 27 miljard dollar op te halen voor zijn grootste chipfonds tot nu toe, om de ontwikkeling van geavanceerde technologieën te versnellen, nu de Verenigde Staten de Chinese techsector proberen te dwarsbomen. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van informatie van ingewijden. Het National Integrated Circuit Industry Investment Fund zamelt kapitaal in bij lokale overheden en staatsbedrijven voor een nieuw investeringsfonds, volgens deze bronnen. Een eerder fonds had een waarde van meer dan 200 miljard Chinese yuan. De VS hebben strengere exportregels afgekondigd zodat bedrijven als Nvidia en Advanced Micro Devices hun meest geavanceerde chips niet meer naar China mogen exporteren. Bron: ABM Financial News

