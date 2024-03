Koersalarm: Besi hard onderuit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel BE Semiconductor Industries daalde vrijdag met bijna 8 procent, zonder directe aanleiding. Een rondvraag van ABM Financial News onder analisten levert een mogelijke verklaring op. Er zou artikel in de Koreaanse pers zijn verschenen waarin weer wordt verwezen naar een ander artikel waarin twijfels worden geuit bij high bandwidth memory, waardoor SK Hynix en Samsung mogelijk hun plannen met hybrid bonding zouden kunnen vertragen. In het artikel wordt ook een analist aangehaald die een negatief advies op het aandeel Besi heeft. Bron: ABM Financial News

