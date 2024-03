Nipt hogere start AEX voorzien in aanloop naar banenrapport VS

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

Donderdag scherpte de AEX nog overtuigend zijn hoogste stand ooit aan, met een winst van 1,4 procent op een slotstand van 868,74 punten. Het eerdere record lag op slotbasis op ruim 858 punten.

De handelsdag stond gisteren in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Conform de verwachting werden de rentes donderdag gehandhaafd. De ECB werd wel positiever over de ontwikkeling van de inflatie, maar blijft voorlopig gefocust op inkomende macrodata, die een afkoelende inflatie richting de doelstelling van 2 procent moeten bevestigen.

Tijdens haar persconferentie zette ECB-voorzitter Christine Lagarde de deur "enigszins open" naar een renteverlaging in juni, zei econoom Carsten Brzeski van ING.

Fed-voorzitter Jerome Powell verscheen daarnaast woensdag en donderdag voor zijn halfjaarlijkse hoorzitting in het Amerikaanse Congres en gaf aan dat een eerste renteverlaging ergens dit jaar nog steeds waarschijnlijk is.

"De vraag wordt nu wanneer, en hoeveel verlagingen er zullen plaatsvinden. Powell herhaalde dat het te snel verlagen van de rente het risico inhoudt de strijd tegen inflatie te verliezen. In de markt wordt gerekend op een eerste verlaging tijdens het rentebesluit van juni", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

De ogen zijn vandaag vooral gericht op het officiële Amerikaanse banenrapport. Beleggers hopen met het oog op een eerste renteverlaging op een niet al te sterk rapport, in combinatie met een afnemende loondruk. Er wordt gerekend op een banengroei van 198.000 en een werkloosheid van 3,7 procent.

Op Wall Street bleef het sentiment donderdagavond opperbest met recordstanden voor de S&P 500 en techbeurs Nasdaq, die dankzij vooral de aanhoudende AI hype anderhalf procent klom. Chipproducent Nvidia verpulverde met een stijging van 4,5 procent wederom zijn hoogste ooit. De winst voor de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index bleef evenwel beperkt tot 0,3 procent.

Biden wil belastingen verhogen

De Amerikaanse president Joe Biden sprak vannacht zijn vierde State of the Union uit. Vooraf kwam een aantal belastingmaatregelen ter tafel die de Amerikaanse samenleving te wachten staat als Biden in november wordt herkozen.

De Amerikaanse president wil hogere belastingen voor bedrijven en welgestelden en belastingverlagingen voor huishoudens met een inkomen onder de 400.000 dollar per jaar om zo tot een, naar zijn inzicht, rechtvaardiger belastingsysteem te komen.

Biden wil ook paal en perk stellen aan aftrekposten voor bedrijven en de belasting op aandeleninkoop verviervoudigen. De zittende president wil bovendien een minimumbelastingtarief voor multinationals, en dan met name farmaceuten, die een belangrijk deel van de operaties buiten de VS hebben gevestigd. Met zijn plannen voor belastingverhoging staat Biden voor een deel lijnrecht tegenover Donald Trump, zijn tegenkandidaat bij de aanstaande verkiezingen.

Aziatische beurzen overtuigend in het groen

Aziatische beleggers namen vanochtend het stokje over van Wall Street. De beurzen in Seoel, Hongkong en Sydney wonnen vanochtend meer dan een procent. In Hongkong steeg de hoofdgraadmeter 1,5 procent.

De Amerikaanse olie-future koerste daarnaast vanochtend 0,8 procent hoger naar 79,57 dollar per vat, na een daling van 0,3 procent donderdagavond in New York.

Bedrijfsnieuws

De omzet van FL entertainment, een Frans bedrijf met een notering in Amsterdam, steeg in 2023 met 13,8 procent naar 4,53 miljard euro. De aangepaste EBITDA steeg 15 procent naar 756 miljoen euro. De aangepaste nettowinst steeg met 6,8 procent naar 323 miljoen euro.

NSI wil Elke Snijder benoemen tot Chief Financial Officer met ingang van 1 mei 2024.

DGB Group breidt haar projectenpijplijn uit door middel van projecten op basis van plastic- en biodiversiteitscertificaten.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor TKH van 54,00 naar 50,00 euro, maar handhaafde het koopadvies.

De ‘chippers’ in Amsterdam reageren mogelijk op de hogere omzet die Broadcom donderdagavond presenteerde. TSMC meldde vanochtend in februari minder omzet te hebben behaald dan in januari.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg donderdag 1,0 procent tot 5.157,36 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 38.791,35 punten en de Nasdaq noteerde 1,5 procent hoger op 16.273.38 punten.