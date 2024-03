DSM-Firmenich rondt verkoop Chinese vitaminefabriek af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DSM-Firmenich heeft de verkoop van zijn vitamine-C fabriek in het Chinese Jinjiang afgerond. Dit maakte het speciaalchemiebedrijf vrijdagochtend bekend. De fabriek wordt overgenomen door Jingjiang Cosfocus Health Technology. Op 28 juni vorig jaar liet DSM-Firmenich weten de opties voor de betreffende fabriek te onderzoeken. DSM-Firmenich gaf vrijdag geen financiële details van de deal. Bron: ABM Financial News

