Lagere omzet Mithra ondanks hogere productomzet

(ABM FN) Mithra Pharmaceuticals heeft in 2023 de omzet zien dalen, het verlies ruimschoots zien verdubbelen en had ook minder geld in kas. Dit bleek vrijdag uit cijfers die het noodlijdende Mithra presenteerde.

De inkomsten bedroegen afgelopen jaar 40,2 miljoen euro, een daling ten opzichte van 67 miljoen euro in 2022. Wel werd het boekjaar 2022 positief beïnvloed door uitzonderlijke vooruitbetalingen uit partnerships.

De productomzet bedroeg afgelopen jaar 18,7 miljoen euro, een stijging van 19,3 procent ten opzichte van de 15,7 miljoen euro in 2022. De verkoop van Estelle-producten bereikte in 2023 een waarde van 10,4 miljoen euro, waarmee de verwachting van september van 8,5 miljoen euro werd overtroffen. In 2022 bedroeg de verkoop van Estelle-producten nog maar 9,2 miljoen euro.

Mithra leed in 2023 een verlies van 173,5 miljoen euro. Dat was ruim twee keer zoveel als het verlies van 59,6 miljoen euro in 2022.

De kaspositie per 31 december 2023 bedroeg 9,0 miljoen euro. Dat was flink minder dan de 28,3 miljoen euro eind 2022.

Mithra benadrukte vrijdag de vertraging die is opgelopen met Donesta in de VS.

Dit jaar verkocht Mithra het belang in Mayne Pharma en zette het bedrijf zichzelf te koop, nadat een nieuwe overbruggingslening werd afgesloten die tot en met 30 april voor financiering moet zorgen. CEO David Solomon stapte inmiddels op. Hij wordt vervangen door Christophe Maréchal en Xavier Paoli.