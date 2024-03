Aziatische beurzen overtuigend in het groen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden vrijdag eensgezind hoger. De beurzen in Seoel, Hongkong en Sydney wonnen vanochtend meer dan een procent. In Hongkong steeg de hoofdgraadmeter 1,5 procent. Aziatische beleggers namen daarmee het stokje over van Wall Street, waar donderdagavond recordstanden werden genoteerd voor de S&P 500 en techbeurs Nasdaq, die dankzij vooral de aanhoudende AI hype anderhalf procent steeg. De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend 0,8 procent hoger naar 79,57 dollar per vat, na een daling van 0,3 procent donderdagavond in New York. Vanmiddag staat in de VS het banenrapport op de agenda. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een hogere opening, na de recordstanden op Wall Street en het positieve sentiment in Azië. Bron: ABM Financial News

