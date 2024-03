State of the Union: Biden staat stil bij democratie, samenleving en Gaza

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse president Joe Biden stond in zijn vierde State of the Union vannacht vooral stil bij de democratie, samenleving en de situatie in Gaza.

Biden zei in de nacht van donderdag op vrijdag van zijn voorganger een haperende economie te hebben geërfd, die er nu, tot verbazing van de hele wereld, er beter voor staat dan verwacht.

Ook wil hij een staakt-het-vuren voor Gaza voordat de Ramadan begint.

Vooraf kwam een aantal belastingmaatregelen ter tafel die de Amerikaanse samenleving te wachten staat als Biden in november wordt herkozen.

De zittende president begon zijn speech met zijn zorg over de ondermijning van de democratie en de grondslagen daarvoor in de VS en daarbuiten, waarbij hij bij het Congres aandrong op een herziening van het standpunt ten aanzien van militaire steun aan Oekraïne. Het Amerikaanse Congres ging tot nu toe niet akkoord met die steun. "De geschiedenis kijkt toe", zei Biden.

Vooraf was al een inzage verschaft in hetgeen de State of Union van Biden zou bevatten. Daarin wil de Amerikaanse president hogere belastingen voor bedrijven en welgestelden en belastingverlagingen voor huishoudens met een inkomen onder de 400.000 dollar per jaar om zo tot een, naar zijn inzicht, rechtvaardiger belastingsysteem te komen.

De zittende president wil ook paal en perk stellen aan aftrekposten voor bedrijven en de belasting op aandeleninkoop verviervoudigen.

Rijke huishoudens met een vermogen van meer dan 100 miljoen dollar wil Biden een belastingtarief opleggen van minimaal 25 procent op hun inkomen. Voor huishoudens met lage inkomens, dat zijn er in de VS circa 39 miljoen, wil Biden een belastingkorting voor kinderen invoeren.

Biden wil verder steun van de zogeheten Internal Revenue Service om belastingontduiking tegen te gaan.

De zittende president wil ook een minimumbelastingtarief voor multinationals, en dan met name farmaceuten, die een belangrijk deel van de operaties buiten de VS hebben gevestigd.

Eerder deze week deed de regering Biden al een poging om verborgen kosten in de Amerikaanse dienstverlening, variërend van gezondheidszorg tot banken, te verlagen, waaronder de boetebetaling voor verlate creditcardbetalingen van 32 naar 8 dollar.

Met de gestegen huizenprijzen en een inflatie die nog niet terug is naar de ten doel gestelde 2,0 procent, wil de regering Biden in een volgende regeringsronde 10.000 dollar belastingkrediet verspreid over twee jaar in het leven roepen voor nieuwkomers op de huizenmarkt.

Om de huizenmarkt vlot te trekken stelde Biden voor 2 miljoen huizen te bouwen en te renoveren. Aansluitend moet er een fonds van 20 miljard dollar komen voor de bouw van betaalbare huurwooneenheden voor meerdere gezinnen en van huizen voor nieuwkomers op de huizenmarkt uit de middenklasse.

Met zijn plannen voor belastingverhoging staat Biden lijnrecht tegenover Donald Trump, waar Biden in zijn statement voor het Amerikaanse Congres overigens alleen in de derde persoon aan refereerde. Trump is een verklaard groot voorstander van belastingverlagingen voor bedrijven en wil deze ook permanent maken. Biden laakte vannacht de belastingverlichting van 2 biljoen dollar die de regering Trump mogelijk maakte, omdat die vooral ten goede kwam aan de rijksten van de VS.

De aandacht van Biden in zijn State of the Union die uitging naar het buitenlands beleid betrof Gaza, waarvoor hij meer steun vroeg voor de inwoners van de zone. Biden kondigde ook de opdracht voor het leger aan voor de aanleg van een noodhaven in de regio om de dagelijkse aanvoer van hulpgoederen te faciliteren. De president drong er daarbij bij Israël op aan meer hulp tot de Gazastrook toe te laten

Biden en vice-president Kamala Harris hebben Hamas opgeroepen een staakt-het-vuren te accepteren voor een periode van ten minste zes weken om zo de gelegenheid te verschaffen gijzelaars vrij te laten en humanitaire hulp mogelijk te maken voordat aanstaande zondagnacht de Ramadan begint. Volgens Biden is een voortzetting van de huidige situatie in en rondom Gaza tijdens de Ramadan 'zeer gevaarlijk'.