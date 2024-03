Broadcom ziet omzet stijgen

(ABM FN-Dow Jones) Broadcom heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2024 een hogere omzet behaald. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse chip- en softwareproducent.

"Broadcom's omzet voor het kwartaal steeg 34 procent ten opzichte van een jaar geleden naar 11,96 miljard dollar.

We zijn blij dat we twee sterke aanjagers hebben van de omzetgroei voor Broadcom in het eerste kwartaal en het fiscale jaar 2024. Ten eerste versnelt onze overname van VMware de omzetgroei in ons infrastructuursoftwaresegment, nu klanten VMware Cloud Foundation gaan gebruiken. Ten tweede zorgde de sterke vraag naar onze netwerkproducten in AI-datacenters, evenals naar op maat gemaakte AI-versnellers van hyperscalers, voor de groei in ons halfgeleidersegment”, aldus Hock Tan, president en CEO van Broadcom Inc.

De aangepaste EBITDA bedroeg 7,16 miljard dollar ofwel ongeveer 60 procent van de omzet.

Broadcom zag de winst dalen en boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,33 miljard dollar ,ofwel 2,84 dollar per aandeel, in vergelijking met 3,77 miljard dollar, ofwel 8,80 dollar per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder. Dat was vooral te danken aan de overname van VMware voor 69 miljard dollar.

Op aangepaste basis bedroeg de winst 10,99 dollar per aandeel. Dit was iets beter dan de door Factset geraadpleegde analisten, die 10,40 dollar verwachtte.

De vrije kasstroom, exclusief de herstructureringen in het kwartaal, bleef sterk op 5,4 miljard dollar. We zijn begonnen met het afbetalen van schulden, beginnend met 3 miljard dollar tot nu toe in 2024, en verwachten dat we deze schulden in het fiscale jaar 2024 zullen blijven afbetalen, aldus Broadcom."

De Raad van Bestuur van het bedrijf heeft een driemaandelijks contant dividend van 5,25 dollar per aandeel goedgekeurd. Het dividend is betaalbaar op 29 maart 2024 aan geregistreerde aandeelhouders aan het einde van de werkdag op 21 maart 2024.

Outlook

Het bedrijf gaf geen vooruitzichten voor het huidige kwartaal, maar herhaalde wel de eerder verwachte doelstellingen voor het aanstaande boekjaar.

De omzetverwachting voor boekjaar 2024 ligt op ongeveer 50,0 miljard dollar en voor boekjaar 2024 wordt verwacht dat de aangepaste EBITDA-richtlijn van ongeveer 60 procent wordt bereikt.

Het aandeel Broadcom noteerde donderdag in de elektronische handel ruim 2 procent lager, nadat het gedurende de reguliere handel ruim 4 procent kon bijschrijven.