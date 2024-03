S&P 500 en Nasdaq stijgen naar nieuwe records

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten en het stuwde de S&P 500 en Nasdaq terug naar recordhoogtes. Dit mede omdat de hoop op een afnemende inflatie toeneemt en door de flinke koerswinsten in de sector technologie.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,0 procent tot 5.157,36 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 38.791,35 punten en de Nasdaq noteerde 1,5 procent hoger op 16.273.38 punten.

Het optimisme onder beleggers kreeg een impuls nadat de Europese Centrale Bank donderdag de voorspellingen voor de jaarlijkse inflatie en groei verlaagde, hoewel de bank ook de belangrijkste rentetarieven stabiel hield. Dat kan worden opgevat als een positief signaal op het internationale inflatiefront.

Tijdens haar persconferentie zette ECB-voorzitter Christine Lagarde de deur "enigszins open" naar een renteverlaging in juni, zei Carsten Brzeski van ING.

"Met een inflatie die geleidelijk daalt, maar niet onder de doelstelling uitkomt en een groei die later dit jaar terugkeert naar het potentiële niveau, bieden de macrovooruitzichten van de centrale bank echter niet veel ruimte voor een langere reeks renteverlagingen", denkt de econoom.

Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild deed Powell woensdag wat de markten hadden verwacht. De marktstrateeg wees echter ook op uitspraken van Neel Kashkari, die na Raphael Bostic eerder in de week, de tweede Fed-bestuurder is die voorzichtig is over het aantal renteverlagingen dit jaar.

Donderdag gaf Jerome Powell een toelichting op het beleid aan de senaatscommissie voor bank-, huisvestings- en stedelijke zaken. Hij had het onder andere over de noodzaak van nieuwe regels om crises zoals de bankenrun van 2023 aan te pakken. Hij gaf ook aan verrast te zijn door de twee gebeurtenissen toen de rente steeg. Het eerste was het effect van falende instellingen zoals Silicon Valley Bank. "We waren ons ervan bewust, maar we hebben het waarschijnlijk niet genoeg gewaardeerd", zei hij. Hij voegde eraan toe dat de andere verrassing voortkwam uit de snelle daling van de inflatie. "Het komt niet overeen met de historische gegevens, maar het is heel positief", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Amerikaanse arbeidskosten in het vierde kwartaal licht zijn gestegen. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering bleef in de week eindigend op 2 maart gelijk. Verder was de export in januari met 0,1 procent gestegen, terwijl de import met 1,1 procent steeg.

Ook bleek de export stabiel , terwijl de import groeide. Hierdoor nam het handelstekort toe. Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans kwam zo 5,1 procent hoger uit op 67,4 miljard dollar. Dat is meer dan de door economen verwachtte 63,4 miljard dollar.

Vrijdag volgt nog het belangrijke banenrapport uit de VS. Gerekend wordt op een banengroei van 198.000 in februari, een werkloosheid van 3,7 procent en een loongroei op jaarbasis van 4,4 procent. In januari kwamen er in de VS 353.000 banen bij, de werkloosheid stond op 3,7 procent en de loongroei bedroeg circa 4,5 procent.

De olieprijzen zijn donderdag licht lager gesloten en ondanks de dagelijkse bewegingen blijven de prijzen deze week vooralsnog handelen in een nauwe bandbreedte. De prijs van een vat WTI-olie werd 0,25 procent goedkoper op 78,93 dollar.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde licht naar 4,09 procent en steeg de euro/dollar naar 1,0945.

Stijgers en dalers

Een opvallende stijger was Novo Nordisk met een winst van bijna 9 procent. De Deense farmaceut met ook een notering op de Nasdaq heeft donderdag studieresultaten voor het langverwachte experimentele obesitasmedicijn amycretin gepresenteerd. De behandeling bleek na 12 weken een veel groter gewichtsverlies te laten zien dan wegovy, een ander afvalmedicijn van Novo Nordisk.

Nvidia kon weer 4,5 procent bijschrijven en zodoende weer nieuwe records te boeken. De “magnificent seven” behaalde per saldo ook een nieuw record en met dat soort zwaargewichten in de lift zorgt dat voor een prima meewind. Zelfs Tesla, die dit jaar eigenlijk buiten de boot valt, liet zowaar een kleine plus zien.

Supermarktketen Kroger steeg bijna 10 procent na goed ontvangen cijfers. Het bedrijf presenteerde een beter dan verwachte winst in het vierde kwartaal, gestimuleerd door lagere kosten in de bevoorradingsketen. Ook de vooruitzichten van de kruidenier voor het boekjaar eindigend in januari 2025 overtroffen ruimschoots de verwachtingen.

Victoria’s Secret daalde met bijna 30 procent, na het publiceren van gemengde kwartaalresultaten en het uitbrengen van teleurstellende verwachtingen.

New York Community Bancorp kondigde woensdag aan 1 miljard dollar op te willen halen met een aandelenuitgifte. Het aandeel steeg daarom woensdag met 7,5 procent en kon donderdag opnieuw 5,8 procent bijschrijven.

Foot Locker wist wat te herstellen van de klap van woensdag en steeg 0,4 procent. Dit nadat de fabrikant van sportschoenen 29 procent daalde na het openen van de boeken. Met name de outlook viel tegen. Ook waarschuwde Foot Locker dat het zijn margedoelstelling wellicht pas later zal halen.

Rivian kon eindelijk eens wat herstellen en steeg met 13,4 procent, nadat de maker van elektrische voertuigen een koopaanbeveling kreeg van Jefferies.

