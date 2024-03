Olieprijzen sluiten licht lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn donderdag licht lager gesloten en ondanks de dagelijkse bewegingen blijven de prijzen deze week vooralsnog handelen in een nauwe bandbreedte. Bij een settlement van 78,93 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,25 procent goedkoper. Positieve handelsgegevens uit China en EIA-inventarissen die wijzen op een stijging van de Amerikaanse vraag naar brandstof ondersteunen de prijzen, aldus analisten van ING. Ondertussen hield de Europese Centrale Bank de rente onveranderd, ondanks het verlagen van haar voorspelling voor inflatie en groei. Dit geeft aan dat beleidsmakers meer tijd nodig hebben om te beoordelen of de prijsdruk voldoende getemd is om opnieuw te beginnen met het verlagen van de rente en zorgt weer voor wat prijsdruk. Beleggers verwachten wel dat de centrale banken in zowel de VS als de eurozone vanaf juni beginnen met het doorvoeren van rentedalingen. De Chinese stijging van de invoer van ruwe olie met 5 procent was iets beneden de verwachtingen, wat bijdroeg aan de terugval, zegt Dennis Kissler van BOK Financial in een notitie. “De meeste handelaren zijn nog steeds van mening dat ruwe olie zich in een markt bevindt die langzaam omhoog gaat, nu de productieverlagingen van de OPEC en de Russische daling van de brandstof export de recordproductie van ruwe olie in de VS tegenwerken”, voegt hij eraan toe. Bron: ABM Financial News

