Meerdere records op Europese beurzen aangescherpt

(ABM FN-Dow Jones) De meeste Europese beurzen zijn donderdag opnieuw hoger gesloten. Verschillende indices wisten de records aan te scherpen, mede geholpen door de boodschap van de ECB die naar verwachting in de zomer de rente zal gaan verlagen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index werd 1,0 procent duurder op 503,16 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,7 procent op 17.842,85 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,8 procent op 8.016,22 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 7.692,46 punten.

Vandaag was in Europa het podium voor Christine Lagarde, de voorzitter van de ECB. Hoewel de rente vooralsnog onveranderd bleef, hintte ze erop dat in juni wellicht de eerste rentedaling in het vat zit.

"Hoewel de meeste maatstaven van de onderliggende inflatie een verdere daling laten zien, blijft de binnenlandse prijsdruk hoog, deels vanwege een sterke loongroei. De financieringsvoorwaarden zijn restrictief en de eerdere renteverhogingen blijven de vraag drukken, wat helpt de inflatie naar beneden te krijgen", aldus de ECB.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING zal de ECB de rente alleen nog in april kunnen verlagen, wanneer de centrale bank de komende tijd veel bezorgder wordt over de groeivooruitzichten. ING rekent op een eerste renteverlaging in juni.

Dat doen ook de experts van State Street. Die gaan verder uit van vier verlagingen van 25 basispunten in 2024, vrijwel gelijk aan de huidige marktverwachting.

Het economische nieuws uit Duitsland viel donderdag niet mee. De fabrieksorders daalden met 11,3 procent, waarbij de markt uitging van een daling van ongeveer 6 procent.

De olieprijzen stegen donderdagmiddag en prijs van een vat Brentolie werd 0,2 procent duurder op 83,16 dollar.

Na het besluit en toelichting van de ECB daalde bleef de Duitse tienjaarsrente nagenoeg onveranderd op 2,31 procent en steeg de euro/dollar naar 1,0931.

Stijgers en dalers

Een opvallende stijger was Novo Nordisk met een winst van ruim 8 procent. De Deense farmaceut heeft donderdag studieresultaten voor het langverwachte experimentele obesitasmedicijn amycretin gepresenteerd. De behandeling bleek na 12 weken een veel groter gewichtsverlies te laten zien dan wegovy, een ander afvalmedicijn van Novo Nordisk. Het aandeel, dat inmiddels de hoogste beurswaarde binnen de Stoxx 600 heeft, weegt zwaar in de brede Europese index en was mede verantwoordelijk voor de nieuwe records.

In Frankfurt ging Sartorius aan kop met een winst van 3,7 procent, gevolgd door Commerzbank en Symrise met winsten van 3,3 en 3,2 procent. Brenntag beleefde een slechte dag na de publicatie van de cijfers en daalde 5,8 procent.

Ook Hugo Boss kreeg de handen niet op elkaar na teleurstellende cijfers. Het aandeel daalde met bijna 14 procent, na een waarschuwing dat het zijn verkoopdoelstelling voor 2025 mogelijk niet zou halen als gevolg van de verzwakkende consumentenvraag.

In Parijs ging STMicroelectronics aan kop met een winst van 3,5 procent, terwijl Teleperformance beleggers teleurstelde met de gepubliceerde bedrijfscijfers. Het aandeel daalde maar liefst met 23,1 procent.

Amsterdam wist weer eens te profiteren van de sterke prestaties van de chippers Besi, ASML en ASMI die tussen de 3,8 en 4,3 procent konden bijschrijven.

In Brussel ging Syensqo en Umicoro aan kop met winsten van 4,2 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa hoger. De S&P 500 stond 0,9 procent in het groen. De Nasdaq steeg zelfs 1,4 procent, mede geholpen door zwaargewicht Nvidia, dat opnieuw steeg en 3,5 procent kon bijschrijven.