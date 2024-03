FL Entertainment sterk gegroeid in 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Franse bedrijf FL Entertainment met een notering in Amsterdam heeft een sterk 2023 achter de rug. Dat bleek uit de cijfers die donderdag nabeurs werden gepubliceerd. De sterke prestaties waren te danken aan de groei bij alle onderdelen en uitbreiding naar live-ervaringen door fusies en overnames. Het bedrijf heeft ook alle vertrouwen in aanhoudende groei gedurende 2024. De omzet steeg 13,8 procent naar 4,53 miljard euro. De aangepaste EBITDA steeg 15 procent naar 756 miljoen euro. De aangepaste nettowinst steeg met 6,8 procent naar 323 miljoen euro. De kaspositie bedroeg 464 miljoen euro, terwijl de schuldratio stabiel bleef op 3,1. Het bedrijf stelt voor om over 2023 een dividend uit te keren van 0,35 euro per aandeel, overeenkomstig met een pay-out ratio van 46 procent. Outlook Als het gaat om de contentproductie en -distributie verwacht FL Entertainment dat aankomend jaar de inhoud wordt verbreed en er inkomsten mee gegenereerd worden via meerdere kanalen, ondersteund door AI. Ook verwacht het bedrijf dat het marktaandeel in de snelgroeiende en evoluerende OTT-ruimte blijft groeien, de voetafdruk bij de productie van sportshows wordt vergroot, wil het kansen kansen grijpen in de snelgroeiende productiemarkt voor live ervaringen en gebruikmaken van het netwerk van Banijay, een Franse multinationale televisieproductie- en distributiemaatschappij. Op het gebied van online sportweddenschappen en -gaming wordt het spelersbestand in alle landen verder ontwikkeld en verwacht men een grotere voetafdruk in Afrika. Verder moet de aangepaste EBITDA autonoom groeien met een hoog enkelcijferig percentage. Bron: ABM Financial News

